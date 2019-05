hjh/pm Papenburg. Vielerorts werden derzeit auch im nördlichen Emsland Krippenplätze geschaffen, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Landtagsvizepräsident Bernd Busemann (CDU) weist die Kommunen darauf hin, dass das Land zusätzlich 40 Millionen Euro für den Ausbau bereitstellt.

Wie Busemann mitteilt, fördert das Land Niedersachsen aus dem „Programm zur Investitionskostenförderung zur Schaffung zusätzlicher Krippenplätze“ entsprechende Maßnahmen der Träger. „Offensichtlich sind die ursprünglich für 2019 vorgesehenen Mittel bereits verplant. Aber nicht ausreichend , um den Bedarf zu decken“, so der Christdemokrat.

Das Land werde Busemann zufolge weitere Mittel in Höhe von zusätzlich 40 Millionen Euro aus dem Jahresabschluss 2018 zur Verfügung stellen, um alle bis jetzt bekannten Anträge zu bedienen. Die Bewilligungen werden nach seinen Angaben in 2019 ausgesprochen, die Auszahlung werde aus haushaltsrechtlichen Gründen in 2020 erfolgen.

Wie Busemann auf Anfrage unserer Redaktion weiter erklärte, empfehle es sich für interessierte Kommunen, noch Anträge zu stellen. Das müsse dann allerdings zügig passieren.