Aschendorf. Der verheerende Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Poststraße in Aschendorf am vergangenen Samstag ist wohl auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Die Bewohner müssen wohl noch Monate auf einen Wiedereinzug warten.

Nach Angaben von Inga Graber, Sprecherin der Polizei Emsland, hat es auf dem Balkon der Obergeschosswohnung, die in Richtung Molkereistraße / Feuerwehr liegt, einen technischen Defekt gegeben. Das haben Brandsachverständige, die am Mittwoch und Donnerstag in dem Haus nach Spuren gesucht haben, herausgefunden. Nach Informationen unserer Redaktion hat ein Kabel in einer Außensteckdose der Wohnung gesteckt und irgendetwas, das auf dem Balkon gelagert wurde, in Brand gesetzt. Schnell griff das Feuer dann auf den Dachstuhl über.

Das Feuer hatte nach Angaben der Polizei von Sonntag einen Schaden von rund 500.000 Euro verursacht. Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie bringen.

Zehn Bewohner und sechs Wohnungen betroffen



Nach Angaben von Wolfgang Müller, der als Hausverwalter das Objekt betreut, sind zehn Bewohner und sechs Wohnungen betroffen. Hinzu kommt die Praxis von Internist Horst-F. Knieling im Erdgeschoss. Die Bewohner müssen voraussichtlich acht bis zehn Monate auf einen Bezug ihrer Wohnungen warten, schätzt Müller. Bis auf ein Ehepaar sind alle Bewohner längerfristig in Übergangsquartieren untergebracht, für die zwei verbliebenen Betroffenen suche die Stadt aktuell nach einer Lösung. Alle Bewohner konnten im Laufe der Woche in Begleitung des Hausverwalters in die Wohnungen und die wichtigsten Dinge erledigen. Möbel werden voraussichtlich nächste Woche aus den Wohnungen herausgeholt.

Am Montag soll das Wasser, das etwa fünf Zentimeter hoch im Keller steht, abgepumpt werden. Danach beginnt die Trocknung der Wände und der Energieversorger kann den Strom wieder anklemmen. Unklar sei noch, wie viel Schaden der Ruß verursacht hat. Das soll ein Chemiker nächste Woche klären, berichtet Müller. Ebenfalls im Laufe der kommenden Woche wird das Gebäude eingerüstet und ein Notdach wird errichtet, damit kein Regen ins Gebäude dringen kann. Der gesamte Dachstuhl wird danach abgerissen und neu aufgebaut.

Dr. Knieling sucht weiter nach Lösung

Noch keine Übergangslösung gefunden hat Dr. Knieling. "Die Möglichkeiten, etwas passendes und freies zu finden, sind in Aschendorf sehr begrenzt", sagt der 67-Jährige, der weiter telefonisch erreichbar ist und versucht, von zu Hause das nötigste zu erledigen für die Patienten. Rezepte könne er per Hand ausfüllen. Knieling hofft, auf einen Übergangsstandort verzichten und seine jetzige Praxis in einem überschaubaren Zeitraum renovieren zu können. "Es gab allerdings größere Pfützen auf dem Boden in der Praxis", berichtet Knieling. Unklar sei zudem, ob Ruß sich in den Räumen verteilt hat.

