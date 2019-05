Papenburg. Papenburg Das letzte Wochenende im Mai 2019 bietet dem nördlichen Emsland viel Musik. Zudem feiert das Familienzentrum St. Jakobus Jubiläum und in Papenburg gibt es Kindertheater.

Am Samstag, 25. Mai 2019, spielen ab 20 Uhr die Blues Bands „Slidin' Train“ und „Mojo del' Luxe“ im Heimathaus Aschendorf. „Slidin'Train“ setzt sich zusammen aus Ludger Jansen (Bass und Gesang) aus Aschendorf, Joop Hockmann (Drums, Gesang), Peter Nierhoff, (Gitarre, Gesang; beide Papenburg) und Gerold Neufend (Gitarre, Gesang) aus Völlenerkönigsfehn. Die Band bringt nach eigenen Angaben Songs alter und neuer Blueshelden manchmal nahe am Original, oft im neuen Gewand auf die Bühne. Die Band wird aber auch Lieder aus eigener Feder spielen. Von Blues bis Rock über Jump and Jive hin zu Swing hat Slidin'Train eigenes Material im Repertoire. „Mojo del' Luxe“ bestehen aus Rolf Möbius (Gitarre und Gesang), Friedrich Borde (Gesang), Claus Rommel (Bass) und Stephan Wessels (Drums). Einlass ist um 19 Uhr, die Karten kosten an der Abendkasse 8 Euro.

Oldie-Nacht in Sögel

Papenburg Kultur präsentiert am Sonntag um 14 und 16.30 Uhr in der Stadthalle Forum Alte Werft das Kindertheater „Feuerwehrmann Sam rettet den Zirkus“. Beide Vorstellungen sind ausverkauft.

Zu einer Oldie-Nacht lädt die Band „Vintage Hot Music Society“ am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr ins Heimathaus Sögel ein. Die Band besteht aus Bernd Borchmann (Akustik-Gitarre, Percussion, Harp), Gerd Braasch (Bass), Helga Efken (E-Piano, Keyboard), Jörg Gombosch (Bass), Anna Hoffmann und Chantal Mäusbacher (Gesang), Volker Mittelbach (E-Gitarre, Violine, Gesang), Friedrich Sloot (E-Gitarre) und Christof Küpper (Akustik-Gitarre, Gesang). Der Eintritt beträgt 7 Euro.

In Sögel feiert das Familienzentrum St. Jakobus ab 15 Uhr auf dem Marktplatz sein 90-jähriges Jubiläum.

Am Freizeitsee in Surwold startet am Samstag ab 22 Uhr der zweite Teil des Festivals „See, Mond & Sterne“. Auftreten werden „Orient Exzess“, „DJ Fuego“, „Nofaces“ und „DJ Territo“.

In der Diskothek Limit in Ihrhove heißt das Motto am Freitag „Freaky Friday“ und am Samstag „Freshbeatz takes you to the limit“. Beide Abende beginnen um 23 Uhr.