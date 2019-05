"Spirit of Discovery" verlässt Papenburg am Sonntagabend CC-Editor öffnen

Am Sonntagabend wird die "Spirit of Discovery" den Papenburger Werfthafen verlassen und in Richtung Nordsee aufbrechen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Voraussichtlich am Sonntagabend, 26. Mai, wird die „Spirit of Discovery“, das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft, auf der Ems nach Emden überführt. Am Donnerstagnachmittag gab das Unternehmen den genauen Zeitplan bekannt.