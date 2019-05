Papenburg. Die D-Jugend-Fußballer des SV Olympia Laxten haben den von der DJK Eintracht Papenburg mit Unterstützung des Sporthauses Klahsen ausgerichteten Vorentscheid um den Danone-Nations-Cup (DNC) gewonnen. Das Turnier gilt in den Altersjahrgängen 2007/08 mit weltweit fast zwei Millionen Kindern aus 32 Nationen als das größte Fußballevent überhaupt.

Laxten gewann das Endspiel nach Verlängerung mit 2:1 gegen das Team der Sportakademie Osnabrück. Damit haben sich die Lingener um Trainer Ludger Hortemöller und Co-Trainer Jan Brunsen für das Deutschland-Finale am 31. Mai in Haar südöstlich von München qualifiziert. Dort gehen neben den zehn Vorrundensiegern auch sechs gesetzte Nachwuchsmannschaften von Bundesligisten an den Start. Der Sieger von Haar fährt als Team Germany zum DNC-Weltfinale.



40 Bewerbungen

Beworben um eine Teilnahme am Turnier hatten sich bei der DJK Eintracht 40 Mannschaften, mitmachen konnten 25 aus dem norddeutschen Raum. Mit seiner tollen Sportanlage als Veranstalter und Gastgeber sowie einem Rahmenprogramm hatte sich der Obenender Verein bereits 2018 bestens präsentiert. Neben dem Gastgeber, dem regionalen Sieger Olympia Laxten und dem Vorjahresgewinner Blau-Weiß Papenburg, der über die Gruppenphase nicht hinaus kam, waren aus dem Emsland auch der Stützpunkt Sögel, SV Sparta Werlte, JSG Sigiltra Sögel/GW Spahnharrenstätte und der SV Surwold am Ball.

Dank an die Organisatoren

“Wir haben erneut gezeigt, dass wir solch eine Veranstaltung schultern können”, sagte der Eintracht-Vorsitzende Benno Gerbrand. Vor allem den beiden Jugendwarten Andreas Thomes und Rolf Jongebloed sowie dem Inhaber des Sporthauses Klahsen, Jens Klahsen, sei es zu verdanken, dass dieses Event erneut von der DJK Eintracht ausgerichtet werden konnte.

Gelebtes Ehrenamt

Sportausschussvorsitzender Heinz-Werner Lind (CDU) sagte in einem Grußwort: "Die DJK Eintracht hat es verdient, in höchsten Tönen gelobt zu werden. Das Ehrenamt wird groß geschrieben und zeichnet den Verein aus.” Jens Klahsen sprach von einer guten Organisation und Aufbau: “Weil hier das Ehrenamt gelebt wird, wird auch solch ein Turnier hierher vergeben”.

Klahsen hatte auch zahlreiche Preise gestiftet. Unter anderem gewann der Dortmund-Fan Jannes Meyer (Stützpunkt Sögel) ein Borussia-Trikot, wurde Lorenz Weerda (Spvg. Aurich) als bester Torwart geehrt und Luca Siems (Sportakademie Osnabrück) für neun Treffer als bester Torschütze ausgezeichnet.