70 Jahre Menschenrechte: Die Mitglieder von Amnesty Papenburg (von links) Günter Mehrkens, Gabriele Hoff, Gerold Siemer, Rudolf Siemer, Mechthild Germann und Ulrich Böckmann stellen ab dem 28. Mai eine Ausstellung im "Amnesty-Shop" am Hauptkanal vor. Foto: Insa Pölking

Papenburg. Die Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) am 10. Dezember 1948 in Paris, hat sich im vergangenen Jahr zum 70. Mal gejährt. Zu Ehren des historischen Ereignisses veranstaltet Amnesty International, Ortsgruppe Papenburg, ab Dienstag, 28. Mai 2019, eine Fotoausstellung im "Amnesty-Shop" am Hauptkanal in Papenburg.