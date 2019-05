lre Papenburg/Aschendorf. Mehr als 800 Kilometer trennen die Heinrich-Middendorf-Oberschule (HMO) aus Aschendorf und die Schule „Publiczna Szkola Podstawowa nr. 4“ aus Strzelin in Polen. Trotzdem organisieren die beiden Schulen seit 22 Jahren ununterbrochen einen insgesamt zweiwöchigen Austausch für Schüler der Klassen vier bis neun.

Eine Woche übernachteten die polnischen Gäste bei Familien in Aschendorf. In dieser Zeit hatten sie die Möglichkeit, die Umgebung im Norden Deutschlands zu entdecken und kennenzulernen. Bei einem vielfältigen Programm standen Spaß, aber auch Kultur und Tradition im Vordergrund. Außer gemeinsamem Unterricht in der HMO und einem Rundgang durch Aschendorf stand eine Fahrt zum Kletterwald nach Surwold auf dem Plan. Auch besuchten sie den Freizeitpark „Movie Park“ in Bottrop, das Volkswagenwerk in Emden mit anschließender Besichtigung der Seehundstation Norddeich, das Museumsdorf Cloppenburg und den Tier-und Freizeitpark Thüle.

Zum „Jump House“ nach Bremen

Es folgten ein Empfang im Papenburger Rathaus durch den zweiten stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Broer (SPD) sowie eine Stadtrundfahrt durch Papenburg, die Besichtigung der Von-Velen-Anlage und ein Besuch des Trampolinparks „Jump House“ in Bremen. Nach einer Woche Aufenthalt in Deutschland ging es nun für die deutschen Schüler in das Land ihrer Austauschpartner, ebenfalls für eine Woche.

Manchmal mühsam

Für ihn sei es sehr wichtig, solche bestehenden Verbindungen, wie die der beiden Schulen, aufrechtzuerhalten, sagte Broer. „Europa wächst zusammen, manchmal zwar etwas mühsamer, aber besonders diese Jugendbewegungen tragen dazu bei“, betonte er. Ein Schulaustausch könne den Teilnehmern vor allem ein „stimmiges Bild über die verschiedenen Lebensbedingungen“ geben sowie durch die Unterschiede in Kultur und Tradition zahlreiche Unterhaltungsthemen hervorrufen.

Was die Regionen unterscheidet

Die polnischen Schüler berichteten, dass sich die Gebäude in Deutschland stark zu denen in ihrer Region unterscheiden. Hier seien alle Häuser aus Stein gebaut und es gebe wesentlich mehr Einfamilienhäuser, in Strzelin seien Wohnblöcke und Hochhäuser die Regel. Auch sei die Landschaft des Emslandes sehr flach im Gegensatz zur Landschaft ihrer Heimat.

Jeweils knapp 20 Schüler nehmen teil

Zum Dolmetschen war Agnieszka Sucharska mitgekommen, die als Deutschlehrerin in Polen tätig und seit Beginn des Austausches vor 22 Jahren dabei ist. Die Konrektorin Justyna Tiahnybok und die Polnischlehrerin Renata Till bedankten sich für den Empfang im Rathaus und überreichten Broer als Geschenk zwei Bücher über Polen. Von deutscher Seite begleiteten die Konrektorin Sandra Schulte und ehemaliger Lehrer Hilbertus Harms die Gruppe. Knapp 20 Schüler pro Land nehmen teil.