Papenburg. Firmen im Papenburger Industriegebiet Nord erhalten 2020 eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser-Anschlüssen mit Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s). Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Partner des Projektes sei die Telekom. In dem Gebiet würden in den kommenden Monaten sieben Kilometer Glasfasernetz verlegt. Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) zufolge werde es damit für rund 130 Betriebe in absehbarer Zeit eine zukunftsfeste Infrastruktur geben.

„Nur so können wir Unternehmer am Standort Papenburg halten und auch neue hinzugewinnen“, wird Bechtluft in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus zitiert. Ziel sei flächendeckend schnelles Internet für alle in der Stadt.