lre Papenburg. 60 Jahre Bridge-Club Papenburg: Für die Mitglieder Anlass genug, zu einem Jubiläumsturnier am Samstag, 8. Juni, in das Forum Alte Werft einzuladen.

Turnierbeginn ist um 10.30 Uhr, die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Während des Tages wird ein kleines Mittagessen angeboten, die Kosten hierfür sowie für weitere Getränke sind nicht im Startgeld enthalten. Gespielt wird nach Systemkategorie C in den Klassen M, A und B. Für die Plätze eins bis drei werden in jeder Klasse Preisgelder vergeben. Ebenso wird der auswärtige Turnierleiter Gunthart Thamm teilnehmen. Doris Averdung, zweite Vorsitzende des Bridge-Clubs, freut sich zudem über die Zusage von Bürgermeister Jan Peter Bechtluft.

Mit dem Bridgespiel Sprachbarrieren überwinden

Im Jahr 1959 gründeten 18 Damen den Bridge-Club Papenburg, nachdem Berna Meyer die Idee hatte, das Kartenspiel in der Fehnstadt bekannt zu machen. Durch den Bau der Schiffsfähren auf der Meyer-Werft für die skandinavischen Länder sei das Erlernen des Bridgespiels eine gute Möglichkeit gewesen, die Sprachbarrieren zu den Frauen der Reedereien zu überwinden, erklärt Meyer. Deshalb bat sie damals Gertrud Ohmstede, eine gute Bekannte und erfahrene Bridgespielerin aus Leer, einigen Frauen in Papenburg das Bridgespielen nach den Regeln des Deutschen Bridge-Verbandes (DBV) beizubringen.

„Das Spiel der Spiele“

Aktuell trifft sich der Papenburger Bridge-Club drei Mal in der Woche zum gemeinsamen Kartenspiel. Von den insgesamt 60 Mitgliedern nehmen bei den Treffen im Durchschnitt 24 Aktive teil. „Bridge ist das Spiel der Spiele. Der Wettbewerb macht viel Spaß und für das Alter ist das strategische Spielen sehr gut, um fit im Kopf zu bleiben“, so Averdung.

Anmeldungen für das Turnier werden bis zum 27. Mai unter Telefon 04961 / 9904596 sowie per E-Mail an bridgeclub-papenburg@web.de entgegengenommen.