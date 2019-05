Hundehaufen in Papenburg: Unverantwortliches Gefahrenrisiko

Papenburg. Was sich einige Hundehalter im Umfeld der Papenburger Kindertagesstätte St. Marien erlauben, ist verantwortungslos und nicht ungefährlich. Ein Kommentar.

In Papenburg sind 2551 Hunde registriert (Stand Dezember 2018). Und jeder dieser Vierbeiner muss zwangsläufig täglich „sein Geschäft machen“, für dessen Beseitigung der Halter verpflichtet ist. Dies zu unterlassen ist unzumutbar und vor allem unverantwortlich. Denn die übel riechenden Hinterlassenschaften stellen eine Unfallgefahr dar und bilden ein Infektionsrisiko, da winzige Eier von Parasiten beispielsweise durch Schuhsohlen bis in Wohnungen hinein verbreitet werden können. Auf öffentlichen Spielplätzen kann der indirekte Kontakt durch kontaminierten Spielsand bei Kindern sogar zu lebensgefährlichen Erkrankungen führen.

Das Nichtbeseitigen der Hundehaufen stellt in der Stadt Papenburg eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden kann. Das aber schreckt offensichtlich nicht alle Halter ab, denn entlang der Kanäle, in vielen Nebenstraßen und auf Fuß- und Radwegen in den Wohnsiedlungen wird diese Vorschrift beim Gassigehen vielfach ignoriert – frei nach dem Motto: Wo kein Kläger, da kein Richter.

Wenn die Kinder und Erzieherinnen der Kita St. Marien jetzt im übertragenen Sinne „auf die Kacke hauen“ und die Missstände anprangern, dann sollten sich nicht nur nachlässige Herrchen und Frauchen angesprochen fühlen, sondern auch die Entscheidungsträger im Rathaus. Die Stadt stellt den Hundebesitzern zwar kostenlose Tüten für die Beseitigung des Kots zur Verfügung. Aber wohin mit den gebrauchten Tüten, wenn über weite Strecken keine öffentlichen Mülltonnen aufgestellt sind?