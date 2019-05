pm/gs Papenburg. In Papenburg haben Einbrecher vergeblich versucht, in den Alten Güterbahnhof einzudringen.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich zwischen Freitagabend und Samstagmittag in dem Veranstaltungsgebäude an der Bahnhofstraße ereignete. Wie die Beamten am Sonntag weiter mitteilten, wurden an zwei Türen Beschädigungen festgestellt. Die Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude, entkamen aber unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Papenburger Polizei unter der Rufnummer 049619260 entgegen.