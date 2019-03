Eine kleine Auswahl an Spielen für den fünften Papenburger Spieletag präsentieren VHS-Programmbegleiterin Eva-Maria Samsen (links) und Thomas Rensen. Foto: Michelle Kramer

Papenburg. Der fünfte Papenburger Spieletag des Spielklubs Papenburg in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) in Papenburg findet am Samstag, 30. März 2019, von 15 bis etwa 23 Uhr in der Villa Dieckhaus statt. Zum ersten Mal wird es diesmal auch eine „Lange Nacht der Spiele“ geben.