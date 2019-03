Papenburg. Nach einem Unfall in Papenburg, bei dem zwei Männer leicht verletzt worden und schätzungsweise rund 40.000 Euro Schaden entstanden sind, sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Mercedes.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, ereignete sich das Unglück am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr auf der Straße „Am Stadtpark“. Dort war den Angaben zufolge ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer aus Rhauderfehn in Richtung Ems-Center unterwegs. In Höhe des Mariengymnasiums sei ihm auf seiner Fahrspur ein möglicherweise weißer Mercedes entgegengekommen.



Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 25-Jährige laut Polizei aus, überfuhr mit seinem Wagen ein Blumenbeet, prallte gegen eine Mauer des Schulgeländes und stieß gegen einen Baum.

Der Fahrer und sein 23 Jahre alter Beifahrer aus Papenburg wurden leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 40 000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.