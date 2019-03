Papenburg. Die erste Mannschaft des Papenburger Schachclubs hat mit einem 3,5 zu 2,5-Erfolg gegen die zweite Mannschaft aus Aurich den Aufstieg in die Bezirksliga des Schachbezirks Oldenburg-Ostfriesland perfekt gemacht.

Die neuformierte erste Mannschaft des Schachclubs, die zu einem großen Teil aus Jugendspielern gebildet wurde, startete einer Mitteilung des Clubs zufolge, parallel zur zweiten Mannschaft des Papenburger Vereins in der Bezirksklasse Nord-West des Schachbezirks Oldenburg-Ostfriesland in die Saison. Beide Mannschaften fanden sich zu Beginn der Saison im unteren Drittel der Setzliste wieder, so dass nach Angaben des Vereins eigentlich nur um Spiele gegen einen drohenden Abstieg gehen konnte.

Umso erfreulicher sei daher der starke Auftritt der ersten Mannschaft gewesen, die mit sechs Siegen und einer Niederlage den ersten Platz in der Abschlusstabelle erreichte. In der Aufstellung Sören Evering, Alex Galas, Andreea Roncea, Ilie Vaduva sowie Enna und Kira Evering musste das Team in der Saison lediglich eine knappe 2,5 zu 3,5-Niederlage gegen den Schachklub Jever hinnehmen.

Eine ähnlich starke Leistung habe auch die zweite Mannschaft gezeigt, die in der Endabrechnung mit 7:5 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz landete. Auch hier hätten sich die Abstiegsängste im Vorfeld der Saison als unbegründet erwiesen. Stattdessen unterstützte das Team mit einem Unentschieden gegen den Tabellenzweiten aus Jever die erste Mannschaft beim Aufstieg.

Die dritte Mannschaft des Papenburger Schachclubs erreichte in der Unterbezirksliga Ostfriesland einen zweiten Platz.