Aschendorf. Aschendorf hat erstmals eine Ortsbürgermeisterin. Mit großer Mehrheit ist Marion Terhalle (FDP) zur Nachfolgerin von Friedhelm Führs (CDU) gewählt worden, der das Amt wie angekündigt am Donnerstagabend niedergelegt hatte. In seiner Abschiedsrede hielt er ein Plädoyer für den Erhalt des Ortsrates.

Als der lang anhaltende Applaus für den 65-Jährigen in der Aula der Amandusschule nach seiner persönlichen Erklärung zunächst kein Ende nehmen will, greift Führs zur Ratsglocke und würgt so den Beifall ab – es ist seine letzte Amtshandlung als Ortsbürgermeister. Seit 1991 hat sich der Jurist auf diesem Posten mehrfach mit dem früheren Bundestagsabgeordneten Hans-Michael Goldmann (FDP) abgewechselt.

Nach langer Krankheit zurück

Führs ist nach monatelanger krankheitsbedingter Abwesenheit zurück auf der kommunalpolitischen Bühne. Es war eine schwere Zeit. „Im August letzten Jahres wurde ich operiert. Ich freue mich umso mehr, dass ich heute hier stehen darf. Das war nicht unbedingt selbstverständlich“, sagt er.

Kommunalpolitisch und beruflich geht es weiter

Die Krankheit ist allerdings nicht hauptausschlaggebend für die Amtsniederlegung. Führs erinnert daran, dass er nach der Kommunalwahl 2016 angekündigt hatte, nicht mehr für die gesamte Dauer der Legislaturperiode Ortsbürgermeister bleiben, sondern abtreten zu wollen, „wenn ich das rentenrelevante Alter erreicht habe“. Wichtig sei ein nahtloser Übergang, bei dem die Erfahrung nicht verloren ginge. So behält Führs sein Ortsratsmandat ebenso wie das im Papenburger Stadtrat, den dortigen Ratsvorsitz inklusive. Auch beruflich werde er weitermachen, versichert Führs.

Frühlingsfest und Kirmes verschwunden

Seine Bilanz nach fast 30 Jahren in vorderster Reihe der Aschendorfer Politik: „Aschendorf hat sich verändert.“ Er erinnert daran, dass das Frühlingsfest und auch die Kirmes einst Besuchermagneten gewesen seien. „Die Straßen waren voll.“ Heute ist beides verschwunden – auch, weil sich der gesetzliche Rahmen für Veranstaltungen geändert habe und strengere Auflagen gälten.

Bis vors Bundesverfassungsgericht

Besonders geprägt habe ihn die Auseinandersetzung mit der Stadt Papenburg, als es um die Wiederherstellung Aschendorfs als selbstständige Gemeinde ging. Der Beschluss des Niedersächsischen Landtages aus dem Jahr 1990 wurde zwei Jahre 1992 durch das Bundesverfassungsgericht gestoppt. „Die juristische Entscheidung war mir wichtig“, sagt Führs. Danach habe sich die Zusammenarbeit mit Papenburg spürbar verbessert.

Ortskern ausgebaut, Altenkamp aufgewertet

In seiner Bilanz listet der 65-Jährige zudem den Ausbau des Ortskerns, die Aufwertung von Gut Altenkamp zu einem renommierten Ausstellungszentrum insbesondere dank der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Berlin) und den Umgang der Aschendorfer mit der Flüchtlingssituation 2015/2016, als der Landkreis Emsland in einem Teil der Hallen der ehemaligen ADO-Gardinenwerke eine Unterkunft für bis zu 1000 Menschen schuf, die letztlich aber kaum beziehungsweise nur kurz genutzt wurde. „Wir wussten damals nicht, was auf uns zukommt. Aber die Hilfsbereitschaft und die Art und Weise, wie die Aschendorfer mit der Herausforderung umgegangen sind, macht mich stolz“.

Ergebnisse toller Vereinsarbeit

Stolz machen Führs nach eigenem Bekunden zudem der Erfolg des Maibaumaufstellens beim Heimathaus und des Weihnachtsmarktes beim Gut Altenkamp. Beides sei das Ergebnis toller Zusammenarbeit der Vereine.

Das prägende Organ für den Ort

Allein um diesen ein Sprachrohr über Parteien hinweg zu geben, sei der Erhalt des Ortsrates von Bedeutung, findet Führs. „Wichtig ist, dass wir als Ortsrat diese Strukturen stärken und ihnen politisch eine Stimme geben.“ Von der politischen Bedeutung her sei er zwar nur „ein kleiner, unbedeutender Ausschuss, aber wir haben ein Antragsrecht für alle Aschendorfer Belange. Der Ortsrat ist das prägende Organ für den Ort.“ Aktuell Sorgen bereiteten ihm die Bauplatzsituation und der anhaltend schlechte Zustand der Rad- und Fußwege entlang der Emdener Straße.

Ein kommunalpolitisches Schwergewicht

Papenburgs Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) würdigt Führs als ein „kommunalpolitisches Schwergewicht für die Gesamtstadt“ und einen „echten ehrenamtlichen Leistungsträger“. Führs habe es stets verstanden, den „historischen Ballast“ zwischen Papenburg und Aschendorf auszugleichen.

Geheim gewählt

Marion Terhalle ist die einzige Kandidatin für die Amtsnachfolge. Auf Antrag von Heinrich Gerdes (CDU) wird dennoch geheim gewählt. Ergebnis: 14 Jastimmen, eine Neinstimme und zwei Enthaltungen. Terhalle, bisher 1. stellvertretende Ortsbürgermeisterin, dankt für das Vertrauen, freue sich, ein gut bestelltes Feld übernehmen zu dürfen und betont, dass es ihr wichtig sei, „dass wir als Ortsrat möglichst geschlossen auftreten und konstruktiv zusammenarbeiten. „Ein harmonischer Übergang ist gut für den Ort.“

Zwei Stellvertreter

Offen votiert wird über Petra Behnes (CDU) als 1. Stellvertreterin. Auch sie wird ohne Mitbewerber einstimmig gewählt. Wieder geheime Wahl beantragt hingegen erneut Gerdes, als es um den Posten des 2. Stellvertreters geht, für den die SPD ihren Fraktionsvorsitzenden Ralf Diedrichs als einzigen Kandidaten ins Rennen schickt. Er wird mit elf Ja- bei fünf Neinstimmen und einer Enthaltung gewählt.