Papenburg/Meppen. Seit 19.52 Uhr am Donnerstagabend haben die Wähler im Emsland bei der Landratswahl am 26. Mai nun auch faktisch eine Wahl zum CDU-Bewerber Marc-Andre Burgdorf: Die SPD schickt die 29-jährige Vanessa Gattung ins Rennen.

Die studierte Gereontologin (Alterswissenschaften) erhielt bei der Aufstellungsversammlung im Hotel Hilling in ihrer Heimatstadt Papenburg die Zustimmung von 79 der 82 anwesenden Delegierten. Zwei Genossen stimmten gegen Gattung, ein Delegierter enthielt sich.





In einer Vorstellungsrede, die Versammlungsleiter Peter Behrens später als "beeindruckend" bezeichnete, verdeutlichte Gattung ihren Werdegang und ihre Vorzüge, schreckte aber auch nicht davor zurück, zu sagen, was sie nicht kann. So könne sie "kein Platt proote", bat die gebürtige Hessin um Entschuldigung, und verfüge über nur geringe Verwaltungserfahrung. Die Papenburgerin setzt indes voll auf die Attribute jung, weiblich und sozial. "Ich werde beweisen, dass die SPD auch jung kann", rief sie den Genossen zu, die begeistert applaudierten. Junge Menschen sollen wieder "Bock auf Politik" bekommen. "Die SPD spricht nicht nur über Generationenwechsel, sie zieht ihn auch durch", sagte Gattung, die erste Landrätin in der Geschichte des Emslandes wäre.

Pflege und sozialen Wohnungsbau stärken

Dass der Wahlkampf angesichts der bisherigen CDU-Übermacht nicht leicht werde, sei ihr bewusst. "Ich habe Spaß daran, mich in den Wind zu stellen. Denn Gegenwind bringt Drachen zum steigen", sagte die Papenburgerin, die für den Landkreis Osnabrück das ‎Projekt "Interkulturelle Pflegelotsen" koordiniert. Mit dem Wissen aus Job und Studium will sie Pflege im Emsland verbessern. Als weitere politische Ziele nannte Gattung die Stärkung des Ehrenamtes, einen Ausbau des Internets "bis an jede Milchkanne" und mehr sozialen Wohnungsbau, wofür sie eine kreiseigene Wohnbaugesellschaft gründen möchte. Sie versprach eine "authentische Politik, die nah am Menschen" sei.









Für ihre Rede erhielt die 29-Jährige lang anhaltenden Applaus, der in "Standing Ovations" mündete. Gegenkandidaten gab es aus den Rehen der Delegierten nicht. Die Kreisvorsitzende Andrea Kötter bezeichnete Vanessa Gattung als "Glücksgriff", weil sie eine Frau und jung sei und sie einen sozialen Beruf habe, der ideal zum Profil der SPD passe. "Ich freue mich nicht nur, dass wir es hinbekommen, einen eigenen SPD-Kandidaten zu nominieren, sondern freue mich riesig, auch so einen guten Vorschlag unterbreiten zu können", sagte die Meppenerin.









Zwei SPD-Landesminister kommen ins Emsland

Gattung sagte abschließend zu, der SPD auch bei einem Scheitern der Landrats-Wahl den Genossen politisch weiter zur Verfügung zu stehen. Zum Beisitzer im Kreiswahlausschuss wählten die Delegierten Johannes Hessel (Ortsverein Meppen), Maria Geers vertritt ihn. Versammlungsleiter Peter Behrens, der den SPD-Ortsverband Papenburg führt, sagte zum Abschluss: "Ab sofort heißt es bis zum 26. Mai: Gas geben!" Behrens wies darauf hin, dass am Mittwoch, 24. Mai gleich zwei Landesminister ins Emsland kommen, nämlich Sozialministerin Carola Reimann (18.30 Uhr, Kolpinghaus Meppen) und Innenminister Boris Pistorius (18 Uhr Gemeindehaus Holsten-Bexten/Salzbergen).