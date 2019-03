hku Oldambt/Westerwolde. Der Ausgang der Provinzwahlen in den Niederlanden hat im 43 Sitze zählenden Groninger Parlament für eine weitere Zersplitterung der Parteienlandschaft gesorgt. Hier sind nun 13 statt bisher zehn Parteien vertreten.

Als vorläufiges Ergebnis – endgültige Zahlen soll es erst am kommenden Montag geben – teilte die Provinzverwaltung in Groningen mit, dass die drei größten Parteien zusammen 16 der 43 Sitze für sich beanspruchen können. Wobei die Umweltpartei „GroenLinks“ (sechs Sitze) und die sozialdemokratische Arbeiterpartei PvdA (fünf Sitze) mit lediglich 0,5 Prozentpunkten Unterschied fast gleichauf liegen.

Auf Anhieb den größten Stimmengewinn konnte das „Forum für Demokratie“ (FvD) erreichen, das bei den vorangegangenen Wahlen in 2015 noch nicht angetreten war und jetzt 10,4 Prozent (fünf Sitze) erhielt. Allerdings gilt die als „rechts“ eingestufte Partei mit Thierry Baudet an der Spitze für die etablierten Parteien als nicht „koalitionsfähig“.

Parteienlandschaft weiter zersplittert

Die ersten Kommentare in den Groninger Medien haben besonders die weitere Zersplitterung des Parlaments (die Niederlande kennen keine prozentuale Hürde) und die Schwierigkeit der Koalitionsbildung mit vermutlich mindestens sechs Parteien zum Thema. Die Koalition aus 2015 bestand aus der sozialistischen SP (von acht Sitze in 2015 auf vier Sitze in 2019), den Christdemokarten CDA (von fünf auf drei), der linksliberalen D66 (von vier auf drei), der christlich-konservativen CU (weiterhin vier Sitze) und „GroenLinks“ (von drei auf sechs Sitze).

„FvD“ in Westerwolde und Oldambt an der Spitze

Quasi als Symbol für den Erfolg des „FvD“ stehen die Wahlergebnisse in den beiden Grenzkommunen Oldambt und Westerwolde. Sowohl in Oldambt mit 13,9 Prozent als auch in Westerwolde mit 15,4 Prozent hat das Forum die meisten Stimmen erhalten. Während in Oldambt mit dem Rathaus in Winschoten die PvdA (13 Prozent) auf Platz zwei und SP (12,1 Prozent) auf Platz drei kamen, ergab das Stimmenzählen im Rathaus in Sellingen für die PvdA ebenfalls Platz 2 (11,6 Prozent) und als drittgrößte Partei die rechtsgerichtete PVV (11,5 Prozent) von Geert Wilders.

„GroenLinks“ holt in der Stadt Groningen 20 Prozent

Bei „GroenLinks“ setzten in Oldambt 5,4 Prozent und in Westerwolde 6,2 Prozent der Wähler ihr Kreuz auf dem Stimmzettel. In der Studentenstadt Groningen waren es 19,9 Prozent. Lediglich eine der angetretenen 14 Parteien hat keinen Sitz im Groninger Parlament erringen können.

Die Wahlbeteiligung in der Provinz Groningen war mit 57,8 Prozent (landesweit 54 Prozent) etwas höher als vor vier Jahren mit 52 Prozent auf Provinzebene und 47,8 Prozent in allen zwölf Provinzen zusammen.