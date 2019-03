Papenburg. Ein Autofahrer hat in Papenburg auf der Dechant-Schütte-Straße eine 42 Jahre alte Radfahrerin zunächst angefahren, sie dann beschimpft und ist dann geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu dem Vorfall kam es nach Angaben der Polizei von Donnerstag bereits am Montag gegen 14.55 Uhr. Der bislang unbekannter Autofahrer war in Richtung Deverweg unterwegs und wollte in die Landsbergstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar die 42-jährige Radfahrerin und erfasste das Fahrrad am Vorderrad.

Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Als er mit seinem Fahrzeug auf dem nahegelegenen Parkplatz des Amtsgerichts hielt, sprach die Radfahrerin ihn an. Daraufhin beschimpfte der Autofahrer den Angaben zufolge die Frau und fuhr weiter.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.