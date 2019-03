kram Papenburg. Für jede Menge Lacher haben bei der ersten Auflage der „Komischen Nacht“ in Papenburg fünf Comedians, Kabarettisten und Zauberer gesorgt, die an fünf Orten im Stadtgebiet auf einer Bühne standen.

In der Alten Drostei, dem Bauzentrum Schulte, dem Hotel-Restaurant Hilling, dem News Café sowie dem Theater auf der Werft trat im Laufe des Abends jeder Comedian jeweils 25 Minuten auf. Die „Komische Nacht“ ist ein Live-Comedy-Format, das die Agentur „Mitunskannman.reden“ in Zusammenarbeit mit den Gastronomen organisierte.

Auf der Bühne standen Stand-up-Comedian Christian Schulte-Loh, der gelernte Friseur Dennis Grundt, Heinz Gröning alias „der unglaubliche Heinz“, der britisch-deutsche Kabarettist Don Clarke sowie Zauberkünstler Marco Weissenberg.

Der zum Teil in London lebende Schulte-Loh berichtete im News Café, dass er sofort an Kreuzfahrtschiffe gedacht habe, als er von Papenburg hörte. Er selbst sei auch einmal auf einem solchen Luxusliner aufgetreten, hätte daran jedoch keine guten Erinnerungen. Aufgrund eines Norovirus, den er sich eingefangen hatte, sei er vom Schiffsarzt unter Quarantäne gesetzt worden. Dieser hätte ihm außerdem mitgeteilt, dass der reinen Mathematik zufolge pro Kreuzfahrt ein Passagier stirbt. Ab diesem Zeitpunkt sei sein Aufenthalt dann nicht mehr so entspannt verlaufen.

Zwänge und Neurosen

Der gelernte Friseur Grundt berichtete hingegen von seinen Zwängen und Neurosen. Er beschrieb sich selbst als „kleiner Monk, oder für die Jüngeren im Publikum, als kleiner Sheldon Cooper“. So trage er beispielsweise immer die passenden Markensocken zur Marke der Schuhe: „Wer Adidas-Schuhe mit Nike-Socken trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“, so Grundt.

Sein Markenzeichen sei eindeutig der Bart, für den er auch häufig Komplimente bekomme. Auf der Herrentoilette einer Diskothek habe er einmal das skurrile Kompliment „Stabiler Bart, Bruder“ erhalten. Dabei würde er laut eigenen Aussagen gar nicht so viel daran machen: „Ich schneide den zwischendurch mal mit der Maschine, mach da ab und zu mal Bartöl rein, bearbeite den mit dem Glätteisen, und kämm den alle 20 Minuten“.