Papenburg/Eemshaven. Die "Spectrum of the Seas", das neueste Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft, hat am Donnerstagmorgen um 6 Uhr die Emspassage erfolgreich beendet. Am Ziel in Eemshaven bleibt der Ozeanriese nun nur wenige Tage.

Bereits am Samstag, 23. März 2019, bricht das rund 4200 Passagiere fassende Riesenschiff zu einer ausführlichen nautischen und technischen Einstellungsfahrt auf. Es wird nicht wieder in den niederländischen Hafen zurückkehren, sondern bis nach Bremerhaven durchfahren, sagte Werftsprecher Günther Kolbe auf Anfrage. Ab Sonntag kann es dort angeschaut werden.

Das letzte Stück der Emspassage bewältigte die "Spectrum" wie schon bei den Abschnitten zwischen Weener und Leer beziehungsweise bis zum Emssperrwerk ohne Probleme und vor seinem Zeitplan. Nach der Ankunft gegen 21 Uhr am Emssperrwerk bei Gandersum legte die Überführungscrew eine gut zweistündige Pause ein, um auf die passenden Pegelstände zu warten. Gegen 23 Uhr passierte das Schiff dann laut Marinetraffik das Bauwerk. "Die Umstände dieser Passage waren diesmal ungewöhnlich, da wir auf Grund der hohen Oberwasserzuflüsse zu viel Wasser in der Ems hatten", erklärte Armin Heine vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Aurich, und ergänzt: "Die Folge war, dass wir während der rund 36-stündigen Stauphase mehrmals die Tore des Emssperrwerkes ein wenig öffnen mussten, damit wir den vorgegeben maximalen Überführungswasserstand von 2,7 Metern über Normalhöhennull einhalten." Die „Spectrum of the Seas“ war das 38. Schiff, das seit 2002 mit Hilfe des Sperrwerks bei Gandersum überführt wurde. 13 mal wurde das Bauwerk zum Sturmflutschutz geschlossen.

Gegen 1 Uhr in Emden gedreht

Gegen 0.30 Uhr erreichte die "Spectrum" Emden, wurde dort gegen 1 Uhr gedreht und konnte seine Fahrt in richtiger Ausrichtung fortsetzen. Die Emspassage bis Emden wird in der Regel rückwärts durchgeführt, weil ein Kreuzfahrtschiff so besser zu manövrieren ist.

Laut Marinetraffik dreht sich die "Spectrum" gegen 4 Uhr auf der Nordsee vor Eemshaven zwei Mal. Gegen 5.30 Uhr für sie in den Hafen ein und legte um 6.06 Uhr an.



Jungfernfahrt derzeit nicht in Gefahr



Wieso die "Spectrum" diesmal nur drei Tage in den Niederlanden bleibt, erklärte Werftsprecher Kolbe mit Verhandlungen zwischen Reederei, der Werft und den Hafenbetreibern, die wiederum von den jeweiligen Auslastungsständen der Häfen abhängen. "Für unsere Abläufe macht es kaum einen Unterschied, ob ein Schiff in Eemshaven oder Bremerhaven liebt. Beide Häfen haben ihre Vor- und Nachteile", erklärt Kolbe.

Zu den weiteren Terminen wie Übergabe und Ablieferung hielt sich der Sprecher noch bedeckt. Im vergangenen Jahr hatte die Werft den 11. April als Abliefertermin genannt. Derzeit nicht in Gefahr sein soll die Jungfernfahrt, die am 18. April ab Barcelona beginnen soll.

In Eemshaven hatte es an Bord der AIDAnova einen Brand gegeben, die niederländische Polizei ermittelt weiterhin wegen Brandstiftung, berichtet das "Dagblatt van het Noorden". Das Feuer war in zwei Kabinen auf Deck 14 ausgebrochen. Es würden weiterhin Zeugen befragt, sagte eine Polizeisprecherin dem Blatt. Besondere Sicherheitsmaßnahmen für die "Spectrum" würde der Vorfall nicht nach sich ziehen, heißt es weiter.

