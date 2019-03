Papenburg. Gewerbeflächen bleiben in Papenburg stark nachgefragt. Besonders bevorzugt sind Areale an der Boschstraße, der Von-Herz-Straße sowie im Nienhauser Bogen. Neue Flächen soll es im Bereich der Schulze-Delitzsch-Straße geben.

Wie die Leiterin der städtischen Agentur für Wirtschaftsförderung, Sabrina Wendt in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, mitteilte, führe die Agentur derzeit etwa 20 Gespräche mit Unternehmern, die sich neu ansiedeln beziehungsweise ihre Betriebe erweitern wollen und dafür auf Flächensuche seien. 2018 seien 18 Gebwerbeflächenverkäufe durch die Wirtschaftsförderung vorbereitet und vom Rat beschlossen worden, so Wendt. „Das vergangene Jahr ist aus unserer Sicht erfolgreich gelaufen“, sagte sie.

In den Vorzugsgebieten Bosch- und Von-Herz-Straße sei die Stadt gerade dabei, die vorerst letzten Flächen zu vergeben. Stark nachgefragt seien Grundstücke im Nienhauser Bogen in Aschendorf. Es habe erwartungsgemäß einige Jahre gedauert, bis das unternehmerische Interesse an dem Gewerbegebiet wachse, sagte Wendt. Zuletzt hat sich dort unter anderem die Firma Elektro Hackmann neu angesiedelt.

Im Zuge der Flachsmeerstraße plant die Stadt derweil eine Erweiterung des dortigen Gewerbegebietes. Nachdem sie im Bereich der Werthmannstraße Teilflächen kaufen konnte, hat die Verwaltung dort nach Angaben von Stadtbaurat Jürgen Rautenberg eine nun zusammenhängende Fläche von 2,25 Hektar arrondiert. Teile davon seien sofort verfügbar. Anwohner am Mittelkanal hatten sich massiv beschwert, als die Stadt im Januar in diesem Zusammenhang in dem Bereich Bäume hatte fällen lassen.

2017 hatte die Stadt ihr Gewerbegebiet an der Boschstraße ausgebaut. Für 200.000 Euro entstand in der Nähe des damals neu errichteten Hallenkinderspielplatzes „Sternenland“ eine zusätzliche Fläche von 30.000 Quadratmetern.

„Interessante Anfragen“ verzeichnet die Wirtschaftsförderung nach Angaben von Sabrina Wendt auch für das Gewerbegebiet Schulze-Delitzsch-Straße, wo unter anderem die Gartenbauzentrale angesiedelt ist und der städtische Bauhof neu errichtet werden soll. Insgesamt sei das Flächenangebot aber knapp, betonte Wendt und hob in diesem Zusammenhang die Bedeutung des geplanten Hafenerweiterungsgebietes im Bokeler Bogen hervor.