Papenburg. Mehr als 60 Referenten aus neun Nationen haben in Papenburg auf der Fachtagung "Ökoinnovationen mit Biomasse" über Möglichkeiten gesprochen, über alternative Ressourcen das Klima zu schonen.

Die Nutzung von Nebenprodukten und Reststoffen, neuen und nachhaltigen Materialen sowie deren Herstellung stand im Fokus der Veranstaltung in der Papenburger Stadthalle, die vom Kompetenzzentrum 3N zum sechsten Mal veranstaltet worden ist.

Im Laufe dieser Jahre habe sich der Kongress "zu einem mittlerweile bestens etablierten Experten- und Strategietreffen der Bioökonomie und somit zu einer eigenen Marke entwickelt", wie Landrat Reinhard Winter in seiner Begrüßung sagte. Die große Resonanz von mehr als 240 Gästen zeige, dass die gewählten Themen und aktuellen Herausforderungen aktueller denn je seien, so Winter. Er hoffe, dass beim Austausch "gute Ergebnisse" erzielt werden, so der Landrat.





In den Vorträgen wurde etwa über die Herstellung von nachhaltigen und synthetischen Fasern berichtet, über die Nutzung von Bio-Flüssiggas (LNG) sowie anderen Kraftstoffen der nachhaltigen Mobilität wie Methan oder Wasserstoff. Bei der nachhaltigen Landnutzung standen Paludikulturen oder auch Torfmoos zur Gewinnung von Biomasse für Substrate im Mittelpunkt.









Neben den Vorträgen wurden in der Lobby der Stadthalle wieder Produkte und neue Verfahren vorgestellt. Etwa 40 Aussteller zeigten ein komplett nachhaltiges, modulares Schuhkonzept aus einem 3D-Drucker, entwickelt von Wissenschaftlern der Hochschule Niederrhein. Ein niederländisches Unternehmen zeigte einen Kaffeebecher im geschlossenen System – entsprechende Verfahren wurden wiederum in den Vorträgen, die über zwei Tage gehalten wurden, erläutert.

Treibhausgas vermindern

Die Veranstaltung wurde vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie der Ems-Dollard-Region unterstützt. Wie die Organisatoren von 3N mitteilen, habe der Weltklimarat (IPCC) jüngst erneut auf die drastischen Folgen einer globalen Erwärmung und in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung einer Verstärkung der weltweiten Aktivitäten zur Treibhausgasminderung und Umkehr in der Weltwirtschaft hingewiesen.

Umso größer sei der Handlungsbedarf, die globalen und nationalen Klimaschutzziele bis 2050 zu erreichen sowie Strategien zur Senkung des Ressourcenverbrauches, zur Stärkung der Biodiversität und zur Reduzierung von Umweltbelastung auf europäischer wie nationaler Ebene weiterzuentwickeln.