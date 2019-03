Im Kinoneustart „Die Goldfische“ leben der Autist Rainman, der querschnittsgelähmte Oliver und Franzi (Luisa Wöllisch), die das Down-Syndrom hat, in einer Behinderten-WG zusammen. Foto: Sony Pictures/dpa

Papenburg. Im Kino Papenburg starten am Donnerstag, 21. März 2019, die Komödie „Die Goldfische“, das Drama „Head full of Honey“ und der Horrorfilm „WIR“ in die neue Kinowoche. Die VHS-Filmrolle zeigt das Drama „Maria Stuart, Königin von Schottland“.