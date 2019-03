Papenburg. Ohne große Probleme hat die „Spectrum of the Seas“ die Emspassage von der Meyer Werft in Papenburg gemeistert. Das Zuschauerinteresse hielt sich zunächst in Grenzen, nahm in Weener und Leer allerdings spürbar zu.

Es war eine malerische Kulisse, die sich den wenigen Besuchern am Deich der Meyer Werft am Donnerstag gegen 6.30 Uhr bot: Bei aufgehender Sonne und in einem feinen Orange-Ton gehüllt machte sich der Ozeanriese im Werfthafen auf dem Weg zur Dockschleuse. Die erste Etappe auf dem Weg nach Eemshaven meisterte das Schiff dann auch ohne Schwierigkeiten.





Nur etwa 50 Zuschauer hatten sich am Deich, der den Werfthafen und die Ems trennt, eingefunden.





Zu ihnen gehörte beispielsweise der sechsjährige Marvin und seine Mutter Inken Lenninger aus Ostrhauderfehn. Und das aus einem speziellen Grund: Der Lebensgefährte von Inken Lenninger ist Mitarbeiter der Meyer Werft und darf die Emspassage auf dem Schiff verbringen. „Wir winken ihm quasi hinterher“, berichten Mutter und ihr Sohn, der sich nach dem Besuch am Deich noch tapfer in Richtung Kindergarten begab.







Was auch für den vierjährigen Max Boelmann gilt.

Er ist bereits um vier Uhr aufgestanden und wollte unbedingt Schiff-gucken. Er ist verrückt nach Schiffen. Mutter Gitta Boelmann über Sohn Max





Es war nicht der erste Besuch des kleinen Rhauderfehners an der „Spectrum“: In den vergangenen Wochen waren Mutter und Sohn schon vier Mal am Schiff, auch beim Ausdocken waren sie dabei, erzählt die Mutter.





Um 7.45 Uhr hatte der Luxusliner, auf den rund 4200 Passagiere Platz haben, die Dockschleuse passiert. In Halte und Midling-Mark war das Zuschauerinteresse in den folgenden Stunden eher mäßig. Die Polizei, die gut sichtbar an vielen Stellen des Deiches Präsenz zeigte, musste bis auf einige wenige Falschparker und festgefahrene Autos aufgrund der morastigen Seitenräume kaum etwas tun.

Von chaosähnlichen Zuständen auf den Deichstraßen in Ostfriesland, wie es bei einigen bisherigen Emspassagen der Fall war, war der Verkehr weit entfernt.





In Weener an der Friesenbrücke wurde das Interesse der Zuschauer schlagartig größer: Geschätzt einige Hundert Besucher hatten sich hier eingefunden. Und das, obwohl es immer wieder regnete und die Temperaturen sich im einstelligen Bereich bewegten.





Auch das Etappenziel Weener nahm die „Spectrum of the Seas“ ohne Zwischenfälle. Voll im Zeitplan wurde die noch immer beschädigte Eisenbahnbrücke um 13.45 Uhr geschafft. (Hier finden Sie die schönsten Bilder der "Spectrum of the Seas" >>)





Weiter wie im Bilderbuch ging es bis Leer. Die Jann-Berghaus-Brücke wurde um 17.15 Uhr passiert, das heißt gut 45 Minuten vor dem Zeitplan.

Gegen 0 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durchfuhr die „Spectrum of the Seas“ das Emssperrwerk bei Gandersum. "Die Umstände dieser Passage waren ungewöhnlich, da wir auf Grund der hohen Oberwasserzuflüsse zu viel Wasser in der Ems hatten", erklärte Armin Heine vom NLWKN in Aurich. "Die Folge war, dass wir während der rund 36-stündigen Stauphase mehrmals die Tore des Emssperrwerkes ein wenig öffnen mussten, damit wir den vorgegeben maximalen Überführungswasserstand von 2,7 Metern über Normalhöhennull einhalten".





Planmäßig hat der Ozeanriese gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen in Eemshaven festgemacht. Dort wird sie einige Tage bleiben und Tests absolvieren, dann geht es nach Bremerhaven und von dort nach Barcelona. Ab dort soll am 18. April die Jungfernfahrt beginnen.