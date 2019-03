Papenburg. Am Mittwochnachmittag sollte mit der "Saxonia" das erste Flusskreuzfahrtschiff zu einer Kreuzfahrt von Papenburg aus aufbrechen. Die Sperrung wegen der Emsüberführung des Kreuzfahrtschiffes "Spectrum of the Seas" von der Meyer Werft in Richtung Nordsee, sorgte aber für eine Zeitplanänderung.

Am frühen Donnerstagmorgen um 4 Uhr soll nun die Fahrt mit den ersten 40 Passagieren, der Großteil aus Papenburg und Ostfriesland, losgehen. In Lingen werden weitere 40 Reisende an Bord genommen. Ursprünglich war die Abfahrt am Mittwochnachmittag, 15 Uhr terminiert. Stattdessen unternahm Kapitän Pawel Nywlt mit dem Schiff eine Hafenrundfahrt.

Das Touristikunternehmen Auto Fischer aus Leer hat die 82 Meter lange und 9,50 Meter breite "Saxonia" des schweizer Anbieters Thurgau Travel für eine achttägige Reise von Papenburg nach Potsdam gechartert.

Papenburgs stellvertretender Bürgermeister Heiner Butke sagte bei einem Empfang an Bord, die Stadt sei in dieser Woche Abfahrtshafen für gleich zwei Kreuzfahrtschiffe. "Sie haben sich für die deutlich kleinere Variante entschieden", so Butke in Richtung der Passagiere. In einer Zeit, die immer hektischer werde und wo "immer höher, größer, schneller, weiter zugeht", sei eine Flusskreuzfahrt eine ruhige und erholsame Art des Urlaubs auf dem Wasser, so Butke.





Auto-Fischer-Produktmanager Dennis Hillmer hatte bereits im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Chef der Papenburg Marketing GmbH, Kai Nehe, auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin mit Reedereien Gespräche zu Schiffsanläufen geführt. "Dieser komfortable Weg mit dem Schiff von Papenburg nach Potsdam ist nur mit ganz wenigen Flusskreuzfahrtschiffen befahrbar, das es auf der Strecke viele Schleusen und niedrige Brücken gibt. Eine Flusskreuzfahrt, quasi vor der Haustür hier in Papenburg zu starten, macht sicher den besonderen Reiz dieser Tour für viele Passagiere aus", so Hillmer im Gespräch mit unserer Redaktion.

In diesem Jahr kommt die "Saxonia" im Rahmen von drei weiteren Kreuzfahrten nach Papenburg. Der Start einer Reise ist Papenburg aber bisher nur dieses eine Mal. Nach dem Wunsch von Hillmer soll sich das in Zukunft aber ändern. "Wir planen bereits für 2020 und wollen dann wieder ab Papenburg aufbrechen", so der Touristiker.

