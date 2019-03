Papenburg. Der sechsjährige Henry Osteresch aus Papenburg sprüht vor Lebensfreude. Eine Geschichte zum Welt-Down-Syndrom-Tag 2019.

Henry ist ein Energiebündel. Das sonnige Gemüt des Sechsjährigen aus Papenburg wirkt ansteckend. Der Junge ist ein Mensch mit einer genetischen Besonderheit. Er hat das Down-Syndrom. Auf der Welt leben schätzungsweise etwa fünf Millionen Menschen mit der angeborenen Chromosomenstörung, die auch Trisomie 21 genannt wird. Am Donnerstag, 21. März 2019, ist Welt-Down-Syndrom-Tag.





Henry stürmt die Treppe hinunter und flitzt ins Wohnzimmer. Er greift nach einem schwarz-gelben Schaumstoffball. Offenherzig wirft er ihn dem Autor dieser Zeilen zu und fordert ihn zum Spiel heraus. Berührungsängste hat der Junge nicht. Rasch und vor allem ein wenig übermütig geht es mit dem Ball hin und her. Prompt verfehlt ein Wurf sein Ziel, und der Ball fegt eine kleine Zierfigur von einem Sims. Zum Glück bleibt sie heil.

Mit „Sonderausstattung“

Der quirlige Junge hält die ganze Familie auf Trab – Vater Theo (50), Mutter Insa (38), Schwester Carla (10) und Halbschwester Paula (15). „Bei Henry scheint jeden Tag die Sonne. Er macht es uns einfach und lacht bei jeder Gelegenheit“, sagt Carla im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es ist überhaupt nicht schlimm, ein Kind mit Down-Syndrom zu haben“, ergänzt ihre Mutter. Sie verhehlt allerdings nicht, dass Henrys Besonderheit auch die Familie vor besondere Herausforderungen stellt beziehungsweise gestellt hat.





„Das erste Mal war in dem Moment, in dem wir wussten, dass Henry mit ,Sonderausstattung‘ auf die Welt kommen wird“, erinnert sich die Inhaberin eines ambulanten Pflegedienstes in Aschendorf. Eigentlich hatten sie und ihr Mann, Geschäftsführer eines Unternehmens in der Region, während der Schwangerschaft keine sogenannte Nackenfaltenmessung vornehmen lassen wollen, die Hinweise auf eine genetische Besonderheit geben kann. Der Frauenarzt, ein erfahrener Mediziner, habe anhand der Ergebnisse einer Vorsorgeuntersuchung aber dringend dazu geraten. „Als wir dann nach einer Fruchtwasseruntersuchung endgültig Klarheit hatten, waren die ersten Wochen heftig. Anders als andere Eltern, die damit erst bei der Geburt konfrontiert werden, wussten wir aber frühzeitig Bescheid“, berichtet Insa Osteresch. Eine Abtreibung sei jedoch zu keinem Zeitpunkt infrage gekommen.

Es mag abgedroschen klingen, aber Henry hat den Fokus der Familie mit mitunter stressigem und erfolgsorientiertem Arbeitsalltag verändert, den Blick aufs Wesentliche geschärft und sie ein Stück weit geerdet, wie seine Mutter erklärt. „Wir haben gelernt, alles positiver zu sehen. Henry ist sensibel und voller Empathie. Dank ihm haben wir die Langsamkeit wiederentdeckt.“ Das Down-Syndrom führt zu unterschiedlich stark ausgeprägten körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Häufig sind der Spracherwerb und die motorische Entwicklung verzögert.

Inklusion: Ab Sommer geht es in die Dieckhausschule

Henrys Lebensfreude tut das aber keinen Abbruch, im Gegenteil. Mit Begeisterung besucht der Junge eine integrative Gruppe im Kindergarten St. Antonius. Nach den Sommerferien geht es in die Grundschule, genauer gesagt die Dieckhausschule. Dort wird Henry inklusiv beschult werden, die Schulbegleitung wird die Tagesmutter des Sechsjährigen übernehmen.





„Henry steht besonders gerne früh auf, auch am Wochenende, und er ist immer in Bewegung. Er hüpft gerne auf dem Trampolin und tanzt – am liebsten zu Liedern von Mark Forster“, berichtet Carla. Passend zu seinem Wesen kennt er aber auch „Guten Morgen Sonnenschein“ von Schlagerlegende Nana Mouskouri. Auf viele Menschen gehe er offen und vorurteilsfrei zu, ergänzt die Mutter. „Davon können wir lernen“, meint Insa Osteresch.

In Papenburg und Umgebung hängen in diesen Tagen Plakate, von denen Henry mit Sonnenhut, T-Shirt und kurzen Hosen strahlt. Auf dem Shirt prangt eine unmissverständliche Botschaft: „I want to see the world“ (Ich möchte die Welt sehen“). Mit den Plakaten wirbt der Arbeitskreis „Einander helfen – Menschen mit Down-Syndrom und ihre Familien“ für eine Veranstaltung anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tages am Samstag, 23. März 2019, ab 14 Uhr im Papenburger Kino.







Dort werden der Dokumentarfilm „Manuel Down Under“ und eine Ausstellung von Familienurlaubsfotos von Mitgliedern des Arbeitskreises gezeigt. Der lockere Zusammenschluss von etwa 20 Familien aus Papenburg und Umgebung mit monatlichen Treffen, die offen für jeden sind, dient in erster Linie dem internen Erfahrungsaustausch.

Gegen Berührungsängste

Gelegentlich tritt er aber mit gezielten Aktionen an die Öffentlichkeit, um gegenüber Menschen mit Down-Syndrom Berührungsängste abzubauen und Vorurteilen aktiv zu begegnen. „Das gibt es leider immer wieder – oft aus Unwissenheit“, betont Insa Osteresch und stellt klar: „Das Down-Syndrom ist eine Behinderung, aber keine Krankheit.“ Vor zwei Jahren brachte der Arbeitskreis im Alten Güterbahnhof eine viel beachtete Modenschau vor mehr als 300 Zuschauern über die Bühne. Auch zu der Veranstaltung im Kino ist jeder Interessierte willkommen. Der Eintritt ist frei.





Mit der Fotoausstellung wollen die Familien nach den Worten der 38-Jährigen nun zeigen, „dass auch Urlaub mit Kindern mit Down-Syndrom Spaß machen kann“. Ihr Sohn ist augenscheinlich ein gutes Beispiel, denn er hat schon, wie gewünscht, einiges von der Welt gesehen, wie zahlreiche Urlaubsfotos aus dem Familienalbum belegen: Malaga, Mallorca, die Toskana, den Allgäu sowie Juist und Norderney. Auch im Skiurlaub war der Junge schon. In diesem Sommer geht es im Wohnmobil nach Südtirol. Henry freut sich – nicht nur auf die Schule.