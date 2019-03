Papenburg. Die Papenburger Rotarier rüsten sich für Feiern zum 50-jährigen Bestehen ihres Clubs. Bei einem Sommerfest Mitte Juni schütten sie insgesamt 15.000 Euro für drei gemeinnützige Projekte aus. Bewerbungen dafür sind ab sofort möglich.

„Wir wollen mit dem Spendenbudget lokale Projekte fördern“, erklärt Club-Präsident Rudolf Abrams. Wie er und seine Mitstreiter Hans-Bernd Eissing, Dirk Schämann und Johannes Pott im Gespräch mit unserer Redaktion weiter erläutern, sollen im Rahmen des Sommerfestes am Samstag, 15. Juni 2019, vor der Alten Kesselschmiede unter dem Motto „Unsere Spende für Ihr Projekt!“ drei Preise verliehen werden – und zwar in Gold (7500 Euro), Silber (5000 Euro) und Bronze (2500 Euro). „Wir werden aus den Bewerbungen eine Vorauswahl der aus unserer Sicht besten drei Projekte treffen, die endgültige Entscheidung, welches dieser drei dann welchen Preis bekommt, entscheiden die Festbesucher als Jury“, sagt Pott. Die Eintrittskarte sei zugleich Stimmkarte.



"Viel Gutes läuft im Verborgenen"

Die Rotarier hoffen auf zahlreiche Bewerbungen. Gefördert werden laut Ausschreibung neue beziehungsweise laufende Projekte in Papenburg und Umgebung, die eine nachhaltige Verbesserung der Lebenssituation zum Ziel haben. „Viele gute Projekte laufen im Verborgenen und haben keine große Lobby“, so Pott. Viele seien den Rotariern auch nicht bekannt, andererseits gingen zahlreiche Spenden immer wieder an dieselben Institutionen. Neue Projekte bedürften einer Anschubfinanzierung. Teilnehmen können Institutionen, Vereine und Organisationen, die gemeinnützige, soziale oder mildtätige Zwecke verfolgen und ihren Sitz im Bezirk des Rotary Clubs Papenburg haben. Bewerbungen inklusive Projektbeschreibung sind bis zum 5. Mai per E-Mail an rotary-club-papenburg@web.de beziehungsweise per Post an Rotary Club Papenburg, z. H. Johannes Pott, Bgm.-Nee-Str. 11, 26871 Papenburg möglich. Weitere Infos zur Ausschreibung gibt es unter papenburg-rotary.de.

Zweigeteilte Feier

Die Rotarier, deren Papenburger Charter 1969 aus dem Rotary Club Leer entstanden ist, planen eine zweigeteilte Jubiläumsfeier. Zunächst wird es am 15. Juni ab 11 Uhr einen Festakt für geladene Gäste im Theater auf der Werft geben, bevor am Abend ab 19 Uhr die große öffentliche Party mit Livemusik und DJ vor der Kesselschmiede steigt. „Da wollen wir richtig die Post abgehen lassen und zeigen, dass Rotary rockt“, betont Präsident Abrams. Der Club rechnet mit bis zu 700 Besuchern. Sie dürfen sich unter anderem auf eine Tribute-Band der Boogie-Woogie-Legende Fats Domino freuen. Der Eintritt kostet 10 Euro. Der Vorverkauf startet Mitte April. Einzelheiten dazu wollen die Rotarier zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

44 Mitglieder

Der Rotary Club Papenburg zählt aktuell 44 Mitglieder. Eissing zufolge war der damalige Chef der Meyer Werft, Josef L. Meyer, maßgeblich an der Ausgründung aus dem Leeraner Pendant beteiligt. Von den Gründungsmitgliedern leben noch Klaus-Heinrich Fischer, Wolf-Jürgen Brickenstein und Gerd Raming-Freesen.