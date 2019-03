Papenburg. Nur wenige Tage nach dem kalendarischen Frühlingsbeginn läutet der Papenburger Autoring den Lenz mit seiner traditionellen Autoschau am Sonntag, 24. März, ein. Die Veranstaltung des markengebundenen Handels, bei der mehr als 2000 Fahrzeuge präsentiert werden, findet in der Zeit von 11 bis 17 Uhr in den einzelnen Autohäusern statt.

Mit ihrem „Tag der offenen Autohäuser“ wollen die Veranstalter an den Erfolg ihrer zentralen Herbstschau im vergangenen Jahr anknüpfen. Ende September hatten die Händler in der Stadtmitte rund 200 Neufahrzeuge ausgestellt und mit dieser Gemeinschaftsaktion Tausende Besucher an den Kanal gelockt. Mit der Frühjahrsschau hingegen wolle man die Aktivitäten nun bewusst in die einzelnen Mitgliedsbetriebe verlagern, um die Bandbreite an Neu- und Gebrauchtfahrzeugen noch besser präsentieren zu können, nennt Autoring-Vorsitzende Verena Falkenstein die Intention der Frühjahrsschau.

Erklärtes Ziel der teilnehmenden Autohäuser sei es, die Öffentlichkeit über das aktuelle Angebot auf dem Automobilmarkt zu informieren. Im Gegensatz zum Online-Handel könnten die Fahrzeuge hier direkt „live“ begutachtet und haptisch erfahrbar gemacht werden. Den Besuchern wird an diesem Tag zudem die Möglichkeit geboten, die einzelnen Betriebe näher kennenzulernen. „Allerdings ohne Beratung und Verkauf“, schränkt Falkenstein ein. Auch Probefahrten seien an diesem Sonntag nicht möglich.

Der Papenburger Autoring, ein Zusammenschluss der markengebundenen Händler in der Kanalstadt, stellt am 24. März auch die ersten Premieren des Modelljahres 2019 sowie eine große Zahl von Elektrofahrzeugen und PKWs mit alternativen Antriebskonzepten vor. An der Veranstaltung beteiligen sich elf markengebundene Autohändler mit 19 Fabrikaten. Werkstattgeprüfte Gebrauchtfahrzeuge sowie Jung- und Jahreswagen ergänzen die Auswahl. Zudem sind Aktionen für Kinder, Verlosungen, Kaffee und Kuchen sowie kleine Überraschungen der Markenhändler geplant.

Die Autoschau findet in folgenden Betrieben statt: Autohaus Abeln (Hyundai), Flachsmeerstraße 20, Autohaus Ahrens (Ford und Volvo), Graderweg 2-8, Autohaus Bunte (Mercedes), Bahnhofstraße 40, Autohaus Cordes (Peugeot), Am Vosseberg 47, Autohaus Falkenstein (Toyota), Am Vosseberg 85, Autohaus Giese (Opel, Suzuki, Renault und Dacia), Friederikenstraße 73-77, Autohaus Grote (Microcar, Ligier), Friesenstraße 98-102, Autohaus Helming & Sohn (BMW und Mini), Flachsmeerstraße 16, Autohaus Knauer & Liebau (Mercedes, Smart), Kirchstraße 50-56, Autohaus Gebr. Schwarte (VW, Skoda und Audi), Lehrer-Köhne-Straße 9-13 und Autohaus von Herzstraße (Citroen), Von-Herz-Straße 3.