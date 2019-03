Papenburg/Meppen. Haben auch asiatische Restaurants in Papenburg und in Meppen mit manipulierten Kassen gearbeitet, um Teile des Umsatzes steuerlich am Finanzamt vorbeizuschleusen? Die Antwort auf diese Frage soll ein Prozess gegen zwei Brüder vor dem Landgericht Osnabrück liefern.

Dabei geht es um Steuerbetrug in Millionenhöhe. Das nach Informationen unserer Redaktion betroffene Restaurant in Papenburg war 2018 überraschend geschlossen worden. Auch ein Restaurant in Meppen, das vor einigen Jahren in einem ehemaligen Landgasthof eingerichtet worden war, schloss im vergangenen Jahr mehr oder weniger plötzlich. Beide Restaurants sollen in das System verwickelt sein, über das aktuell das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ mit der Überschrift "Manipulierte Kassen in Asia-Restaurants : So prellen Wirte den Staat um Hunderte Millionen" groß berichtet. Demnach nutzen offenbar etliche asiatische Restaurants ein manipuliertes Kassensystem, um ihren Umsatz offiziell zu schmälern und die Finanzämter „abzuzocken“. Die Rede ist von bis zu einer halben Milliarde Euro Steuerbetrug.

Worum geht es? Zwei Brüder im Alter von 56 und 58 Jahren aus Nordrhein-Westfalen und mit Wurzeln im Raum Hongkong in China sollen in einem unscheinbaren Laden in der Gelsenkirchener Altstadt eine Kasse namens "Multiway" programmiert und bundesweit an mehrere Restaurants verkauft haben, mit der sich versteckt bereits ausgestellte Rechnungen löschen und auf diese Weise Schwarzeinnahmen generieren lassen. Die Kassen, fanden die Steuerfahnder dem "Spiegel" zufolge heraus, besitzen ein verstecktes Programm, das bereits ausgestellte Rechnungen spurlos löschen kann. So lassen sich die Umsätze zum Schein reduzieren, und die Wirte müssen weniger Abgaben zahlen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Brüdern konkret vor, ihr Kassensystem an acht Restaurantbetreiber verkauft zu haben, außer in Papenburg und Meppen auch in Nordhorn und Oldenburg. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es allein in den acht Restaurants in den Jahren 2012 bis 2018 zu „Steuerverkürzungen“ in Höhe von rund sechs Millionen Euro gekommen ist.

Die Anklage wirft den Brüdern vor, durch Vertrieb und Installation der manipulierten Kassen Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet zu haben. Im Fall einer Verurteilung drohen ihnen mehrjährige Haftstrafen. Die Männer sitzen seit Juli 2018 in Untersuchungshaft.

Wird gegen weitere Restaurantbetreiber ermittelt? Ja. Nach Angaben von Thomas Stein, Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg, deren Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen für die Landgerichtsbezirke Aurich, Oldenburg und Osnabrück zuständig ist, wird gegen weitere Restaurantbetreiber ermittelt. „Aus ermittlungstaktischen Gründen“ könne derzeit aber keine konkreteren Angaben gemacht werden. Dem "Spiegel" zufolge gab es in den vergangenen Monaten etliche Durchsuchungen in Restaurants, allein in Niedersachsen sollen es drei Dutzend gewesen sein.

Wann beginnt das Verfahren gegen die beiden Brüder? Der Prozessauftakt vor dem Landgericht Osnabrück ist am 26. März 2019 ab 9 Uhr vor der Wirtschaftsstrafkammer anberaumt. Es gibt Folgetermine bis in den Herbst, was die Komplexität des Falls verdeutlicht.

Anzeige Anzeige

Ist der Steuerschaden vielleicht noch viel größer? Womöglich. Der „Spiegel“ berichtet unter Berufung auf niedersächsische Steuerfahnder, dass Steuerzahlern in Deutschland durch „Tricks gewöhnlicher Chinarestaurants“ eine halbe Milliarde Euro verloren gegangen sei, vielleicht sogar mehr. Dem Magazinbericht zufolge fanden die Ermittler bei den Brüdern Daten von mehr als 1000 Restaurants, die Kassen des Programmierers einsetzen. Allein in Niedersachsen seien in den vergangenen Monaten mehr als 30 Gastronomiebetriebe durchsucht worden. „Wirte nutzen noch immer das Kassensystem, um Steuern zu hinterziehen – und könnten auf frischer Tat ertappt werden“, schreibt der „Spiegel“. Das Magazin mutmaßt sogar, dass etwaige Urteile Auswirkungen auch auf andere Gastronomiebereiche haben könnte. Zitat aus dem Bericht: "Vor Gericht wollen Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung belegen, wie raffiniert und skrupellos der Fiskus mittlerweile in der Gastronomie geprellt wird – und wie wenig gewöhnliche Finanzbeamte dagegen ausrichten können." Dem Bericht zufolge sollen die Finanzbehörden auch andere Anbieter im Visier haben, zögern aber noch, diese auffliegen zu lassen.