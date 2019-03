isp Papenburg. Auf der Jahreshauptversammlung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe (OG) Papenburg standen neben einem Jahresrückblick auch zahlreiche Ehrungen und Wahlen auf der Tagesordnung. Hans-Otto Osteresch bleibt für weitere drei Jahre der Vorsitzende.

Osteresch wurde von den DLRG-Mitgliedern einstimmig wiedergewählt. Darüber hinaus wurde der zweite Vorsitzende Torsten Sievert in seinem Amt bestätigt. Auch Petra Janssen übernimmt für weitere drei Jahre das Amt der Schatzmeisterin, Erika Cordes vertritt sie weiterhin. Als Technischer Leiter Ausbildung wurde Dieter Düttmann in seinem Amt bestätigt (Vertreter Jan Mammes), und auch Soreen Dreier bleibt Technischer Leiter Einsatz (Vertreterin Natascha Roling).

Aktionen im vergangenen Jahr

Während des Jahresrückblicks erinnerte Osteresch an die zahlreichen Aktionen. „Das größte Ereignis war der Einsatz beim NDR2-Festival in Papenburg“, berichtete er. Die DLRG übernahm mit insgesamt sechs Ortsgruppen und 80 freiwilligen Helfern die wasserseitige Absicherung. „Da braucht man dann einfach eine Menge Leute, und das haben wir super gewuppt“, richtete sich der Vorsitzende an die Mitglieder. Weitere Absicherungen übernahm der Verein außerdem bei unter anderem dem Stadtfest in Papenburg und beim Wakeboard-Contest am Heeder See.

„Wir haben das letzte Jahr so viel und so gut gearbeitet, dass wir die Wartezeiten für unsere Kurse erheblich senken konnten“, freute sich Kinderschwimmwartin Britta Gerdes. Die Wartezeiten für das Kinderschwimmen konnten von zweieinhalb auf eineinhalb Jahre verkürzt werden. Darüber hinaus konnte auch die Wartezeit für Kinder, die bereits ein Seepferdchen haben, von einem Jahr auf nun nur noch vier Monate hinuntergeschraubt werden. Auch das Kinderschwimmen übernehmen laut Fabienne Dreier, ehemalige Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter. „Das ist eine Menge Arbeit“, sagte Dreier.

Zahlreiche Ehrungen

Für jahrelange Mitgliedschaften wurden während der Versammlung zahlreiche Personen ausgezeichnet. Für die 25-jährige Mitgliedschaft wurden Eike Jacobs sowie Dirk und Jens Wotte geehrt. Esther Kösters bekam eine Auszeichnung für 40 Jahre Mitgliedschaft und Stephanie Schulte-Jacobs wurde für ihre 50-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde und eine Nadel überreicht. Hanna Preik und Horst Mundt wurden zudem für besondere Verdienste mit dem Verdienstabzeichen Bronze geehrt.

Mit 1177 Mitgliedern ist die OG Papenburg die mitgliederstärkste Gruppe im ganz Niedersachsen. 2018 verzeichnete die Ortsgruppe 168 Abgänge und 155 Zugänge. Die Mitglieder haben insgesamt 376 Schwimmprüfungen abgenommen. Darunter waren 132 Kinder, die das Frühschwimmer-Seepferdchen gemacht haben. Darüber hinaus bietet die Gruppe am Mittwochabend ab 20.30 Uhr das Erwachsenenschwimmen an. Die Schwimmstunden werden speziell für erwachsene Nichtschwimmer und unsichere Schwimmer veranstaltet. Im vergangenen Jahr haben die Schwimmausbilder auch hier neun Schwimmprüfungen abgenommen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter papenburg.dlrg.de.