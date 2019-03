Papenburg. Der für heute vor dem Amtsgericht Papenburg angesetzte Prozess gegen den ehemaligen Landesschriftführer der AfD Niedersachsen wegen Urkundenfälschung findet nicht statt. Der Beschuldigte hat den Einspruch gegen den Strafbefehl zurückgezogen.

Damit ist der 26-Jährige der Urkundenfälschung schuldig, bestätigte Amtsgerichtsdirektor Gerhard Többen am Morgen auf Nachfrage unserer Redaktion. "Der Strafbefehl wirkt wie ein rechtskräftiges Urteil", so Többen. Wie er weiter mitteilte, hatte das Gericht die Rücknahme des Einspruchs am Montagabend um 19.15 Uhr erreicht. Das Schriftstück sei allerdings auf den heutigen Tag datiert.

Der Beschuldigte aus dem nördlichen Emsland, der zeitweise auch Vorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion war, hat für Mittag zu einer Pressekonferenz im Papenburger Hotel Park Inn eingeladen.

Briefe gefälscht

In dem Verfahren ging es um im Jahr 2017 von der AfD veröffentlichte gefälschte angebliche Briefe der Landeswahlleiterin. Bei ihr hatte die Partei die Landesliste für die Bundestagswahl einreichen sollen. Die damalige AfD-Landesspitze legte zwei angebliche Schreiben der Wahlbeauftragten vor, in denen die Einreichung der Liste bestätigt wurde. Diese Briefe waren aber gefälscht, die Landeswahlleiterin erstattete Anzeige.

1800 Euro Geldstrafe

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte im vergangenen Jahr einen Strafbefehl gegen den ehemaligen Landesschriftführer verhängt. Er sollte 1800 Euro Geldstrafe (60 Tagessätze zu 30 Euro) zahlen. Dagegen legte er Einspruch ein, der nun durch seinen Verteidiger zurückgezogen wurde.

Strafrechtliches Verfahren beendet

Damit ist der Strafbefehl nunmehr rechtskräftig und das strafrechtliche Verfahren beendet, erklärt Többen. Nach den Worten des Amtsgerichtsdirektors hat der Angeklagte "Anfang des Jahres 2017 als Verantwortlicher der AfD eine Urkundenfälschung dadurch begangen, dass er zwei Schreiben der Niedersächsischen Landeswahlleiterin als Totalfälschung erstellte und dadurch wahrheitswidrig den Eindruck erweckte, die für die Teilnahme an der Bundestagswahl erforderliche Landesliste rechtzeitig bei der Landeswahlleiterin eingereicht zu haben".

Mit Briefkopf und Landeswappen

Der Beschuldigte war von seiner Partei beauftragt worden, die Liste im Frühjahr 2017 bei der Landeswahlbeauftragten einzureichen. Er soll die gefälschten Briefe im Juni 2017 verteilt haben. In den auf März desselben Jahres datierten Schreiben bestätigt die Landeswahlleiterin dem Beschuldigten den Eingang der AfD-Landesliste für die Bundestagswahl 2017. Die PDF-Dokumente tragen sowohl den Briefkopf der Landeswahlleiterin samt Landeswappen als auch deren vermeintliche Unterschrift. Der Angeklagte soll die Listen gefälscht haben, um zu vertuschen, dass er die Einreichung der Liste versäumt hatte. Denn tatsächlich hatte die Landeswahlleiterin die AfD-Landesliste bis dahin gar nicht erhalten.

Der Fall hatte seinerzeit für viel Aufsehen gesorgt. Der AfD drohte in Niedersachsen mangels Landesliste zeitweise der Ausschluss von der Bundestagswahl.