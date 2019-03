Papenburg. Der frühere Bundespräsident und Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, Christian Wulff, kommt am Montag, 25. März 2019 nach Papenburg.

Auf Einladung der CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann nimmt er ab 19 Uhr auf dem „Schwarzen Sofa“ Platz, auf dem Connemann bekannte Persönlichkeiten interviewt. Das Sofa wird diesmal im Kino Papenburg am Hauptkanal Rechts 27 aufgestellt.

Von 2010 bis 2012 hatte Wulff das höchste Amt in Deutschland inne. Vorher war er Ministerpräsident des Landes Niedersachsen. Als Bundespräsident machte der gebürtige Osnabrücker das Thema Integration in Deutschland zu seinem Schwerpunkt. Deshalb engagiert er sich bis heute an der Spitze der Deutschlandstiftung Integration. Seit 2018 ist er Präsident des Deutschen Chorverbandes.

Über seinen Lebensweg, Politik, Musik, Integration und vieles mehr wird er mit Gitta Connemann und den Gästen im Kino sprechen. Wie immer können die Gäste unmittelbar auf das Gespräch Einfluss nehmen. Denn Fragen und Diskussionsbeiträge sind erwünscht. Angesichts der begrenzten Plätze wird um eine kurze Anmeldung gebeten gitta.connemann.ma06@bundestag.de. Der Eintritt ist frei.