Papenburg. Kein Scherz: Die Stadt Papenburg geht am 1. April 2019 mit einem Gutschein-System für den Einzelhandel an den Start.

Fast 40 Unternehmen machen mit, weitere sind jederzeit willkommen. Mit dem Gutschein soll der Einzelhandel in der Fehnstadt gestärkt werden, indem Kaufkraft von Einheimischen und Touristen gebunden wird. Das System wird am Dienstag, 19. März 2019, in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Kultur (ab 17 Uhr im Rathaus) vorgestellt.

„Fahr nicht fort, kauf im Ort!“

„Fahr nicht fort, kauf im Ort!“, formuliert die Leiterin der städtischen Agentur für Wirtschaftsförderung, Sabrina Wendt, das Motto des Projektes in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Wie sie erklärt, ist der Gutschein sowohl über die Touristinfo (im Zeitspeicher und saisonabhängig auf der Brigg „Friederike“ vor dem Rathaus) sowie auf www.papenburg-gutschein.de im Internet erhältlich.

Branchenübergreifend einlösbar

Einlösbar ist er in Papenburger Geschäften zahlreicher Branchen wie Gastronomie, Schreibwaren, Reisen, Mode, Pflege, Gesundheit, Sport, Freizeit, Elektro(unterhaltung), Haus, Garten, Kino, Tankstellen und Volkshochschule. Wendt weist darauf hin, dass der Gutschein nur in einer Summe und nicht in Teilbeträgen eingesetzt werden kann. Eine Auszahlung von Restbeträgen in bar ist also ausgeschlossen. Die Gutscheinkäufer können die Höhe der Summe frei bestimmen. Der Mindestwert beträgt 5 Euro.

Einzelhändlern entstehen keine Kosten

Die Abrechnung der Gutscheine übernimmt die Agentur für Wirtschaftsförderung, den Einzelhändlern entstünden keine Kosten, versichert Wendt. „Wir sind davon überzeugt, dass wir den Einzelhandel mit dem System unterstützen“, sagt die Agenturchefin. Der Gutschein solle stadtteilübergreifend implementiert werden.

Zu Weihnachten mit Geschenkverpackung für guten Zweck

„Wir werden einen guten Start hinlegen, das System lebt aber auch von den Kaufleuten“, betont Wendt im Hinblick auf eine Weiterentwicklung. Zwei weitere Meilensteine sind bereits festgezurrt: Ab dem 1. Juli 2019 gehört zu jedem Willkommenspaket der Stadt für Neugeborene ein 20-Euro-Gutschein. Und zum Weihnachtsgeschäft soll er mit Geschenkverpackung angeboten werden, deren Erlös gemeinnützigen Vereinen zugutekommt. Und sollte ein Gutschein den die gesetzliche Gültigkeitsfrist überschreiten, fließe der Wert in einen Topf zur Finanzierung weiterer Projekte für den Einzelhandel.

Weitere Infos und Kontakt: wirtschaft@papenburg.de, Telefon 04961 82311.