Papenburg. Fünf Künstler, fünf Orte, ein Abend: Das verspricht die „Komische Nacht“ am Mittwochabend, 20. März 2019 ab 18 Uhr in Papenburg.

Die „Komische Nacht“ ist eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters, zu der mehrere Papenburger Gastronomen und die Agentur „Mitunskannman.reden“ gehört. Beteiligt sind die Alte Drostei, das Bauzentrum Schulte, das Hotel-Restaurant Hilling am Stadtpark, das News Café und Theater auf der Werft. Es treten die Künstler Christian Schulte-Loh (Stand-up-Comedian der Londoner Schule), Dennis Grundt (ein gelerntr Friseur, der auch Stand-up-Comedy macht), Der unglaubliche Heinz (Heinz Gröning mit Comedy, Kabarett, Poetry und Musik), Don Clarke (ein in England geborener Comedian) und Marco Weissenberg (er steht für eine neue, erfrischende Generation der Zauberkunst). Es sind also Comedians und Kabarettisten, aber auch Zauberer und andere Komiker.

Der Comedy-Marathon findet bereits seit mehreren Jahren überaus erfolgreich in mittlerweile mehr als 30 deutschen Städten statt, zum Beispiel Bielefeld, Frankfurt, Hannover, Münster, Oldenburg und Würzburg. Die Künstler versprechen einen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken.

In jedem Laden treten an einem Abend fünf Comedians jeweils 25 Minuten auf. Bei der Komischen Nacht müssen somit nicht die Besucher von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler sind es, die von Club zu Club ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhält man so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames Programm.

Karten gibt es im Vorverkauf in den beteiligten Lokalen und im Internet unter www.komische-nacht.de. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr, der Einlass erfolgt je nach Lokal ab etwa 18 Uhr.