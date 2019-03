Papenburg. Einem Medienbericht zufolge kämpft die Meyer Werft in Papenburg weiter mit Verzögerungen. Zwar sollen die Rückstände, die durch die Probleme bei der Fertigstellung der "AIDAnova" entstanden sind, größtenteils aufgeholt sein, es gibt aber noch immer Rückstände.

Nach Informationen der "Ostfriesen-Zeitung" hinkt die Werft mit der Fertigstellung der "Spectrum of the Seas" zehn Tage zurück, drei Wochen seien aufgeholt worden. Bei der „Spirit of Discovery“ sollen es noch zwei Wochen sein (im Winter waren es vier Wochen).

Werftsprecher Peter Hackmann wollte die Angaben am Montag auf Anfrage unserer Redaktion im Detail nicht bestätigen. "Wir bestätigen, dass ein ,Aufholprozess' läuft – und das wir sehr optimistisch sind bezüglich der Übergabe im April. Der Aufholprozess beinhaltet zum Beispiel auch Mehrarbeit am Samstag." Zu den genannten terminlichen Details sagte der Sprecher: "Die Daten stammen nicht von uns. Wie immer gilt: Details über interne Termine und/oder Vereinbarungen veröffentlichen wir in der Regel nicht."

Die "Spectrum of the Seas" wird am Dienstagabend über die Ems zur Nordsee überführt und soll laut ursprünglicher Planung am 18. April die Jungfernfahrt von Barcelona nach Dubai antreten. Wenige Tage zuvor soll die Übergabezeremonie stattfinden. Bei der "AIDAnova" musste die Jungfernfahrt verschoben werden – es war das erste Mal in der Geschichte des Kreuzfahrtschiffbaus in Papenburg, dass die Werft einen Ablieferungstermin nicht einhalten kann.

Nach Angaben der Werft waren zuletzt täglich etwa 2200 Menschen auf der "Spectrum of the Seas" beschäftigt, um es "ablieferfertig" zu machen.

Probleme bereits seit einem halben Jahr bekannt

Im November 2018 hatte unsere Redaktion exklusiv über die Fertigstellungs-Probleme bei der Meyer Werft berichtet. In der aktuellen Ausgabe seines Mitarbeitermagazins „Kiek.ut“, das unserer Redaktion vorlag, machte das Unternehmen deutlich, dass es nicht nur bei der „AIDAnova“, sondern bei fast allen Schiffsprojekten zeitlich deutlich hinterherhinkt. Werftchef Bernard Meyer sprach in dem Magazin von "außergewöhnlichen Maßnahmen", die notwendig seien, um die Rückstände wieder aufzuholen. Man habe "Warnsignale missachtet". Welche Signale das sind, blieb auf Nachfrage unbeantwortet. Unter anderem gab es einen Aufruf zu freiwilliger Mehrarbeit.

In dem Bericht war bei der „Spectrum of the Seas“ (Ablieferung: 11. April 2019) von erheblichen Verzügen in allen Bereichen“ die Rede, bei der „Spirit of Discovery“ (20. Juni 2019) hieß es: „Fertigstellung und Inbetriebnahme werden für das gesamte Schiff höchste Anstrengungen verlangen“.

Was die freiwillige Mehrarbeit betrifft, war die Belegschaft seitdem dazu aufgerufen, bis zu 45 Stunden pro Woche zu arbeiten.