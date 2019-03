Die Überführung der Spectrum of the Seas im Livestream CC-Editor öffnen

Nur noch bis Dienstagabend liegt die Spectrum of the Seas im Hafen der Meyer Werft in Papenburg. Dann begibt sich der Luxusliner auf die Fahrt über die Ems zur Nordsee. Foto: Christoph Assies

Papenburg. Am Dienstagabend wird die Spectrum of the Seas, das neueste Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft, von Papenburg aus über die Ems zur Nordsee überführt. Hier können Sie die Überführung im Livestream sehen.