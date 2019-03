Papenburg. Seit Anfang des Jahres ist sie zu haben, am Montag wurde sie offiziell vorgestellt: die Papenburg-Card. Sie löst den bisherigen Familienpass ab, bietet aber auch einkommensschwächeren Einzelpersonen vielfältige Vergünstigungen bei Freizeit-, Sport-, Kultur- und Bildungsangeboten.

„Ziel ist eine größtmögliche Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben in unserer Stadt“, erklärt Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU). Finanzielle Restriktionen sollten dabei keine Rolle spielen. Das Stadtoberhaupt spricht von einem guten niedrigschwelligen Angebot. „Wir hoffen, dass viele Menschen es annehmen“, so Bechtluft. Nachfolgend die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wer hat Anspruch auf die Papenburg-Card? Sie richtet sich an alle Papenburger Familien mit zwei und mehr Kindern, Alleinerziehende, Familien mit einem schwerbehinderten Elternteil oder behinderten Kindern sowie Menschen mit geringem Einkommen.





Wo kann ich die Papenburg-Card beantragen? „Die Bürger müssen selbst aktiv werden“, sagt Bechtluft. Konkret bedeutet das: Auf der Internetseite der Stadt geht es über den Bereich Rathaus und den Reiter „Bildung & Familie“ direkt zum Antrag. „Wir haben das Ausfüllen relativ einfach gehalten“, betont Birgit Lelonek, Leiterin des Fachbereiches Soziales, Jugend, Schulen und Sport bei der Stadtverwaltung. Die Card könne aber auch im Bürgerbüro beantragt werden. „Wir setzen aber in der Regel auf das Onlineverfahren“, so Lelonek. Infos gibt es auch unter Tel. 04961 82111.

Wo liegen die Einkommensgrenzen? Bei Einzelpersonen gilt ein Jahreseinkommen von 12 500 Euro. Für Alleinerziehende erhöht sich die Grenze um 5000 Euro pro Kind. Bei kinderlosen Paaren gelten 25 000 Euro. Bei Familien mit Kindern erhöht sich die Grenze ebenfalls um 5000 Euro pro Kind. Bei einer Familie mit drei Kindern läge sie also bei 40 000 Euro.Sind die Vergünstigungen kategorisiert? Ja. Es gibt Vergünstigungen mit und ohne Einkommensgrenze.





Welche Leistungen gibt es ohne Einkommensgrenze? Für das Hallen- und Freibad gibt es Ermäßigungen von 50 Prozent auf eine 10er-Karte (einmal jährlich pro berechtigtes Familienmitglied). Die Stadt übernimmt die Kosten für Kinderreisepässe, Erstbeurkundungen und Urkunden bis zum 18. Lebensjahr. Für die Stadtbuslinie erhalten Card-Inhaber einmal jährlich pro berechtigtes Familienmitglied eine 9er-Karte. Die Ausweise für die katholischen und evangelischen Bibliotheken werden pro Person um die Hälfte ermäßigt. Dasselbe gilt für Ausstellungen auf Gut Altenkamp (Eintrittspreis und Führungen). Der Eintritt für die Vonn-Velen-Anlage wird zu 100 Prozent, die Kosten für Bootsfahrten am Obenende zu 50 Prozent übernommen. Zu Angeboten der Kreativwerkstatt der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte erhalten Kinder freien Zugang, Erwachsene 50 Prozent Ermäßigung. Für Familienseminare gilt eine 10-prozentige Ermäßigung.





Welche Leistungen gibt es mit Einkommensgrenze? Sie beziehen sich auf Konzert- und Theatveranstaltungen von Papenburg Kultur (halber Eintrittspreis), Kursgebühren der Volkshochschule, der Kunstschule Zinnober und der Musikschule Emsland (50 Prozent für Erwachsene, 75 Prozent für Kinder, maximal 300 Euro beziehungsweise 150 Euro pro Person). Zudem gewährt die Stadt eine 50-prozentige Ermäßigung auf Gebühren für die städtische Kinderbetreuung in den Sommerferien im Jugendzentrum und für die „Pap(p)stadt“ in den Herbstferien.

Wie lange ist die Card gültig? Sie gilt jeweils für ein Jahr ab Antragstellung und nur in Verbindung mit dem Personalausweis.

Wie viele Papenburg-Cards hat die Stadt seit Jahresbeginn bereits ausgestellt? Knapp 200, davon mehr als 120 für Einkommensschwächere, „also genau unsere Zielgruppe“, wie Lelonek sagt.

Wie viel Geld stellt die Stadt für die Card zur Verfügung? Im aktuellen Haushalt, den der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 28. März 2019 (ab 17 Uhr) im Rathaus, verabschieden soll, sind 25 000 Euro eingestellt. „Das ist ein Testballon. Bislang fehlen uns ja noch jegliche Erfahrungswerte“, sagt Bechtluft. Dankbar sei er den externen Partnern für die Unterstützung des Angebotes, das er durchaus noch für ausbaufähig hält, wenn weitere Partner hinzu kämen.

Wie bewertet die Politik das Angebot? Gut. „Hier wurde eine tolle Sache ins Leben gerufen“, sagt Heinz-Werner Lind (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Jugend, Soziales und Sport. Die Verwaltung habe das Angebot „mit Herzblut“ ausgearbeitet. „Wir sind da auf einem richtig guten Weg.“