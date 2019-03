Das Anbringen von Wahlplakaten ist in den Niederlanden reglementiert und beschränkt sich auf kommunale Stellwände, wie hier in Bad Neuschanz. Foto: Hinrich Kuper

hku Bad Neuschanz/Groningen. In den Niederlanden ist der Wahlkampf für die Parlamente (Provinciale Staten) der zwölf Provinzen gestartet. In der benachbarten Provinz Groningen können am 20. März etwa eine halbe Million Wähler ihre Stimme abgeben. Zur Wahrung der Sonntagsruhe wird in den Niederlanden traditionell mittwochs gewählt.