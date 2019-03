Papenburg. Am Amtsgericht Papenburg beginnt am Dienstag, 19. März 2019, der Prozess gegen den ehemaligen Landesschriftführer der AfD Niedersachsen wegen Urkundenfälschung.

Der 26-jährige Mann aus dem nördlichen Emsland sollte eine Geldstrafe zahlen, hatte einen entsprechenden Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück aber nicht akzeptiert. Deswegen kommt es nun zur Hauptverhandlung, die um 11.30 Uhr beginnt und zu der fünf Zeugen geladen sind.

Worum geht es? 2017 publizierte die AfD gefälschte angebliche Briefe der Landeswahlleiterin Ulrike Sachs. Bei ihr hatte die Partei die Landesliste für die Bundestagswahl einreichen sollen. Die damalige AfD-Landesspitze legte zwei angebliche Schreiben von Sachs vor, in denen die Einreichung der Liste bestätigt wurde. Diese Briefe waren aber gefälscht, die Landeswahlleiterin erstattete Anzeige.

Warum richtet sich das Verfahren gegen den Emsländer? Der Beschuldigte war von seiner Partei beauftragt worden, die Liste im Frühjahr 2017 bei der Landeswahlbeauftragten einzureichen. Er war zeitweise Vorsitzender der emsländischen AfD-Kreistagsfraktion und galt als Vertrauter von Ex-Parteichef Paul Hampel.

Was genau wirft die Staatsanwaltschaft Osnabrück dem 26-Jährigen vor? Er soll die gefälschten Briefe im Juni 2017 verteilt haben. In den auf März desselben Jahres datierten Schreiben bestätigt Sachs dem Beschuldigten den Eingang der AfD-Landesliste für die Bundestagswahl 2017. Die PDF-Dokumente tragen sowohl den Briefkopf der Landeswahlleiterin samt Landeswappen als auch eine vermeintliche Unterschrift von Sachs. Der Angeklagte soll die Listen gefälscht haben, um zu vertuschen, dass er die Einreichung der Liste versäumt hatte. Denn tatsächlich aber hatte die Landeswahlleiterin die AfD-Landesliste bis dahin gar nicht erhalten.





Der Angeklagte soll gleichwohl dafür gesorgt haben, dass die beiden Schreiben als PDF-Dokument per E-Mail an den AfD-Landesvorstand weitergereicht werden. Daraufhin soll es zu einer „unrichtigen Pressemitteilung“ des Landesvorstands gekommen sein, in der der Landeswahlleiterin falsche Berichterstattung vorgehalten worden sei. Dem Angeklagten sei bewusst gewesen, dass der Landesvorstand in dieser Weise reagieren würde.

Wie hoch ist die verlangte Geldsumme im Strafbefehl der Staatsanwaltschaft? Die Anklage fordert von dem inzwischen ehemaligen AfD-Politiker wegen Urkundenfälschung 60 Tagessätze zu je 30 Euro. Die Geldstrafe summiert sich also auf 1800 Euro. Der Anwalt des Beschuldigten reichte laut Amtsgerichtsdirektor Gerhard Többen am 25. September 2018 Einspruch gegen den Mitte August verhängten Strafbefehl ein.

Wie reagierte die AfD auf die Fälschungen? Die Partei war erst durch Nachfrage von Journalisten im Juli vor zwei Jahren auf den Fall aufmerksam geworden. Zunächst warf die AfD den Berichterstattern mit Veröffentlichung der vermeintlichen Bestätigungen „Zeitungsenten“ vor. Später erklärte die Partei, „dass von unbekannter Seite erhebliche kriminelle Energie zum Schaden der AfD aufgewendet wurde“. Der Fall hatte seinerzeit für viel Aufsehen gesorgt. In der Tat drohte der Partei in Niedersachsen mangels Landesliste zeitweise der Ausschluss von der Bundestagswahl.