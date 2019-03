Zum Composer-Slam tritt der Aschendorfer Jörg Christian Freese an. Foto: Daniel Lösker

Papenburg Mit dem sogenannten „Composer-Slam“ soll am kommenden Freitag, 22. März 2019, ab 19.30 Uhr in Papenburg ein weiteres neues und interaktives Veranstaltungsformat etabliert werden. Das Ereignis im Theater auf der Werft ist an das Format des Poetry-Slams angelehnt; das Publikum wird also zur Jury des Wettstreits.