Zur Antragsflut im Aschendorfer Ortsrat: Weniger ist mehr

Aschendorf. Mit der Flut von Antragen tut sich der Aschendorfer Ortsrat keinen Gefallen. Ein Kommentar.

Dass Noch-Ortsbürgermeister Friedhelm Führs nach jahrzehntelangem kommunalpolitischen Engagement künftig teilweise kürzertreten will, ist verständlich. Weit weniger nachvollziehbar ist hingegen, dass der Aschendorfer Ortsrat zum wiederholten Mal von einer Antragsflut aus den Fraktionen überschwemmt wird.

Für die anstehende Sitzung sind es allein neun Anträge – je vier von SPD und FDP sowie einer von den Grünen. Die Fraktionen müssen sich die Frage gefallen lassen, ob Anträge in der Fülle und vor allem auch bezogen auf die Inhalte wirklich immer zielführend sind; oder ob sie nicht womöglich unnötig Verwaltungskraft binden und Zeit vergeuden mit Dingen, die sich genauso gut auf dem kurzen Dienstweg regeln lassen. Andernfalls liefern sie denjenigen, die die Existenzberechtigung des Ortsrates ohnehin anzweifeln, unfreiwillig Munition.

Bei allem Respekt vor dem unschätzbaren ehrenamtlichen Einsatz in der Kommunalpolitik: Der Ortsrat muss zeigen, dass er mehr ist, als ein Debattierclub, in dem sich einige Diskutanten offenbar am liebsten selbst reden hören. Denn – auch das gehört zur Wahrheit – entscheidungspolitisch ist der Rat nur ein Leichtgewicht.

Dabei kann das Gremium durchaus wichtig sein. Schließlich bietet es die Möglichkeit, den Interessen und Anliegen der Aschendorfer öffentlich Gehör zu verschaffen. Dafür müssen sie aber wesentlich sein und gezielt vorgetragen werden. Hier gilt klar: Weniger ist mehr.