Im Herbst 2016 war Friedhelm Führs erneut zum Aschendorfer Ortsbürgermeister gewählt worden. Nun hört er wie angekündigt vorzeitig auf. Das Foto zeigt Führs mit den stellvertretenden Ortsbürgermeisterinnen Marion Terhalle (FDP, links) und Petra Behnes (CDU). Foto: Stadt Papenburg

Aschendorf. Friedhelm Führs (CDU) stellt sein Amt als Aschendorfer Ortsbürgermeister zur Verfügung. Bereits in der nächsten Ortsratssitzung am kommenden Donnerstag, 21. März (ab 18 Uhr in der Amandusschule), steht die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin auf der Tagesordnung. Zuvor wird Führs eine persönliche Erklärung abgeben.