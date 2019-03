Papenburg. Weil ein Mann aus dem nördlichen Emsland drei Mal Geschlechtsverkehr mit seiner schlafenden Partnerin hatte, wurde er vor dem Amtsgericht Papenburg zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.

Die Anklage lautete auf sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger Personen. Zugetragen hatten sich diese im Zeitraum zwischen Anfang März und Ende Juni 2016, wie der Staatsanwalt vortrug. Der Angeklagte und die Geschädigte, die vor Gericht als Zeugin aussagte und auch Nebenklägerin war, gab an, dass sich beide Monate zuvor im Online-Netzwerk Facebook kennengelernt hatten. Im März 2016 kam es dann zu einem ersten Treffen. Es entwickelte sich eine Beziehung. Die 25-Jährige beschreibt sich als seinerzeit "frisch verliebt". Als sie nach mehreren einvernehmlichen Geschlechtsverkehren einmal über Schmerzen geklagt habe, hätten sie den Akt abgebrochen. Die Zeugin sei danach eingeschlafen und kurz darauf wieder aufgewacht. Sie sei am Unterleib nicht mehr bekleidet gewesen, und der Angeklagte sei "in ihr" gewesen, "obwohl ich nicht eingewilligt hatte". Sie habe ihn zur Seite geschoben und gesagt, dass sie das nicht möchte. Daraufhin habe der Beschuldigte von ihr abgelassen und sich entschuldigt. Die Zeugin habe seine Wohnung dann verlassen. "Ich weiß gar nicht, warum ich so tief geschlafen habe." Wach geworden sei sie wahrscheinlich, "weil er an mir gerüttelt hat".

"Das ist ja eine total identische Situation gewesen", sagte der Richter, nachdem die Frau auch den zweiten Übergriff ihres früheren Partners schilderte. "Er hatte sich immer wieder entschuldigt", gab sie an. Der 32-Jährige verging sich schließlich auch ein drittes Mal an der schlafenden Frau.

Nach einem Rechtsgespräch gab sich der Angeklagte voll geständig, so wie die Zeugin den Sachverhalt geschildert hatte. "Er hat sich dazu hinreißen lassen. Er war davon ausgegangen, dass das okay sei", sagte sein Anwalt. Teil des Gesprächs war außerdem die Frage nach einer möglichen erheblich verminderten Schuldfähigkeit, wie der Richter sagte. Die konnte auch der geladene Sachverständige nicht klären, der den Mann 2015 begutachet hatte. "Ich kann nichts ausschließen", sagte er, konnte aber aufgrund fehlender Akteneinsicht und Exploration aber auch "keinen Anhaltspunkt für verminderte Schuldfähigkeit" feststellen.

Der Angeklagte war in der Vergangenheit bereits durch mehrere Fälle von Exhibitionismus strafrechtlich in Erscheinung getreten. Auch eine Radfahrt unter starkem Alkoholeinfluss (1,67 Promille) ging im vergangenen November zuletzt auf sein Konto. Das berichtete der Bewährungshelfer des Angeklagten. Dieser prognostizierte dem Mann seit den vergangenen anderthalb Jahren eine "recht positive Entwicklung".

Der Staatsanwalt wertete die aktuellen Taten des Mannes aus dem nördlichen Emsland als minder schwer, betonte aber das "erhebliche strafrechtliche Vorleben", bei dem es überwiegend um sexuelle Straftaten gehe, darunter auch das Verbreiten pornografischer Schriften. Auch die noch bestehende Bewährung zog er in seine Forderung nach einer Freiheitsstrafe von insgesamt einem Jahr und drei Monaten über eine verlängerte Bewährungszeit auf vier Jahre (zuvor bis 2020) ein, ebenso Arbeitsstunden mit einem Umfang von 80 Stunden.

Der Anwalt des Angeklagten plädierte für neun Monate Gesamtfreiheitsstrafe und sagte: "Man hätte die Zeugin noch einmal vernehmen müssen" und bedauerte, dass es kein Glaubwürdigkeitsgutachten gebe. Das Urteil lautete schließlich auf den Mittelwert von einem Jahr Haft auf Bewährung und folgte darüber hinaus der Forderung der Staatsanwaltschaft. Das Gericht sah die Schuldfähigkeit des Mannes zur damaligen Zeit erheblich gemindert. Die Strafe werde zur Bewährung ausgesetzt, "weil eine erhebliche Änderung im Leben erkennbar" ist, sagte der Richter. Die Bewährungszeit werde verlängert, weil der Mann nicht mehr unter rechtlicher Betreuung stehe.