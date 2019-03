Sporthalle in Papenburg bis Ende September fertig CC-Editor öffnen

Für rund vier Millionen Euro wird eine neue Sporthalle im Schulzentrum an der Kleiststraße in Papenburg errichtet. Foto: Gerd Schade

Papenburg. Im Bereich des Schulzentrums an der Kleiststraße in Papenburg gewinnt der Neubau der Zweifeldsporthalle zunehmend an Konturen.