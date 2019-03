Schiffe und Kräne in Papenburg sollen sanft erstrahlen CC-Editor öffnen

Der historische Werftkran beim Forum Alte Werft wirbt für die Blumenschau im Sommer. Auch er soll Teil des Beleuchtungskonzeptes werden. Foto: Christoph Assies/Archiv

Papenburg. In Papenburg sollen Museumsschiffe und historische Kräne beleuchtet werden. Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur beschäftigt sich mit dem Thema in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 19. März 2019, ab 17 Uhr im Rathaus. Ein konkretes Konzept gibt es aber noch nicht.