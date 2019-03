Nervenkitzel an Bord der Spectrum verspricht auch der Fallschirmsprung-Simulator „Ripcord by iFly“. Nach Angaben der Reederei das bisher größte überdachte Sport- und Unterhaltungskomplex auf See ist das „SeaPlex“ mit Autoscooter und Roller-Skating und Basketballfeld.

An Bord der „Spectrum oft he Seas“ gibt es insgesamt 18 Restaurants. Eine der Besonderheiten an Bord ist eine Bar, an der Passagiere ihre Cocktails nicht von einem Barkeeper gemischt und serviert bekommen, sondern von einem Roboter, der die Getränke mixt (Bionic Bar). Bislang einzigartig ist nach Angaben der Papenburger Schiffbauer ein sogenannter „Bungee-Dome“. Mit Spezialbrillen wird eine "virtuelle Realität“ (Virtual Reality) erzeugt, die Schiffsreisenden können also auf großen Trampolinen in eine künstlich erzeugte Realität eintauchen. Wer das Schiff von außen betrachtet, kann den "Sky Pad", wie RCI die Attraktion nennt, als gelbe Kugel gut erkennen.