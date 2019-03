Die schönsten Bilder der "Spectrum of the Seas" bei der Papenburger Meyer Werft CC-Editor öffnen

Foto: Michael Wessels/Meyer Werft

Papenburg. Voraussichtlich am kommenden Wochenende soll die "Spectrum of the Seas", das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft, über die Ems in die Nordsee überführt werden. Hier die schönsten Bilder des Ozeanriesens.