Papenburg. Die Überführung des Kreuzfahrtschiffes "Spectrum of the Seas" von der Papenburger Meyer Werft über die Ems in Richtung Nordsee wird verschoben.

Die Abfahrt in Papenburg ist nun für 6 Uhr am Mittwochmorgen geplant – also zwölf Stunden später. Wie die Schiffbauer am Dienstagmittag mitteilten, sind die Wasserstände der Ems der Grund für die Planänderung.

Ursprünglich sollte die Emspassage am Dienstagabend um 19 Uhr in Papenburg beginnen. Jetzt ist die Passage der Dockschleuse im Papenburger Werfthafen für 7 Uhr geplant. Das Emssperrwerk bei Gandersum soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um kurz nach Mitternacht passiert werden. Im niederländischen Eemshaven wird die "Spectrum of the Seas" um 7 Uhr am Donnerstag erwartet.

Der weitere Zeitplan sieht nach Angaben der Meyer Werft wie folgt aus:

Mittwoch, 20. März 2019

etwa 6 Uhr: Leinen los an der Werft

etwa 6:30 Uhr: Schiff in Warteposition (Papenburg)

etwa 7 Uhr: Passieren der Dockschleuse (Papenburg)

etwa 13.30 Uhr: Passieren der Weener-Brücke (Weener)

etwa 18 Uhr: Passieren der Jann-Berghaus-Brücke (Leer)

etwa 22:15 Uhr: Ankuft Emssperrwerk (Gandersum)

Donnerstag, 21. März 2019

etwa 0:15 Uhr: Passieren des Emssperrwerks

etwa 1:15 Uhr: Emden

etwa 7 Uhr: Ankunft in Eemshaven (Niederlande)

Der Neubau der Meyer Werft ist das 38. Schiff, das seit 2002 mithilfe des Sperrwerks bei Gandersum überführt wird. 13 mal wurde das Bauwerk zum Sturmflutschutz geschlossen. Alle Angaben sind vorbehaltlich der Wind- und Wetterlage, der Wasserstände und somit ohne Gewähr. Zeitverschiebungen sind kurzfristig möglich. Der Luxusliner verließ am 24. Februar 2019 die Baudockhalle der Meyer Werft.

Die "Spectrum of the Seas" wird die Emsfahrt in Richtung Nordsee wieder rückwärts und mit Unterstützung zweier Schlepper zurücklegen. Diese Art der Überführung hat sich aufgrund der besseren Manövrierfähigkeit bewährt.

Die Überführung des Schiffes wird nach Angaben der Meyer Werft erneut vom Team der Lotsenbrüderschaft Emden durchgeführt. Die Emslotsen haben auch in den Vorjahren die Schiffe der Werft überführt. Das gesamte Überführungsteam trainierte dieses Manöver am computergesteuerten Simulator in Wageningen (Niederlande), um so noch besser vorbereitet zu sein.

Platz für 4284 Passagiere

Das Kreuzfahrtschiff bietet Platz für 4.284 Passagiere. Wie die Schwesterschiffe Quantum of the Seas, Anthem of the Seas und Ovation of the Seas verfügt der jüngste Neubau über der gläserne North Star, den Surfsimulator Flow Rider sowie den Skydiving-Simulator Rip Cord. Neu ist ein Bungee-Trampolin am Heck des Schiffes, auf dem die Passagiere ein Virtual-Reality-Headset tragen, um in unterschiedliche Erlebniswelten einzutauchen.



Die Meyer Werft arbeitet derweil noch an zwei weiteren Kreuzfahrtschiffen, die noch in diesem Jahr abgeliefert werden: Im Baudock I ist der Bau der Spirit of Discovery für die britische Reederei Saga Cruises bereit in der Endphase, im Baudock II entsteht die Norwegian Encore, die im Herbst 2019 fertiggestellt wird. Die Papenburger Schiffsbauer haben derzeit ein Auftragsvolumen von zwölf Kreuzfahrtschiffen. Dieses Auftragsbuch reicht bis Ende 2023.

