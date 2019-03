Papenburg. Gleich mehrere Gäste hat der Förderverein Bunter Kreis auf seiner Mitgliederversammlung begrüßen können: Eine Schülergruppe vom Gymnasium Papenburg präsentierte einen Kurzfilm über den Bunten Kreis, und der SV Eltern überreichte dem Förderverein unter großem Applaus einen satten Spendenscheck.

Der Förderverein (FV) Bunter Kreis Nord-West-Niedersachsen unterstützt die gleichnamige Einrichtung zur sozialmedizinischen Nachsorge am Marien-Hospital Papenburg seit etwa fünf Jahren. Die Nachsorgeeinrichtung begleitet und berät Familien mit frühgeborenen, chronisch und schwer kranken Kindern und leistet unbürokratische Hilfen für Betroffene.

Unverhoffte Spende

Unverhoffte Unterstützung erreichte den FV vor einigen Wochen: „Ich war doch etwas irritiert und konnte es erst nicht wirklich glauben“, erzählte Heide Heyen-Strehlau, Vorsitzende des FV, von einem Anruf, der sie zu Jahresbeginn erreichte: Es war der SV Eltern, ein kleiner Sportverein aus Haselünne, der sich bei ihr meldete und eine Spende vom anstehenden Fußball-Benefizturnier zusagte.



„Den Benefizcup machen wir jetzt seit vier Jahren. Sämtliche Einnahmen gehen zu 100 % an Projekte, bei denen es um das Wohl von Kindern geht“, erklärte Dennis Knese, Vorsitzender des SV Eltern. Nach kurzer Recherche sei man auf den Bunten Kreis gestoßen. „Hier ist unsere Spende sehr gut angelegt“, war sich Knese sicher.

„Sie haben wirklich alles gegeben“

„Wir haben auf dem Benefizcup alles gegeben und es ist eine Summe von 3000 Euro zusammengekommen“, erklärte er und erntete den verdienten Applaus. „Wir waren vor Ort und ich kann bestätigen: Sie haben beim Losverkauf wirklich alles gegeben“, sagte Heyen-Strehlau und bedankte sich herzlich.





Ihren Dank richtete sie auch an eine Schülergruppe des Gymnasiums Papenburg, die im Rahmen eines Seminarfachs einen vierminütigen Kurzfilm über die Arbeit des Fördervereins gedreht hat. Die Premiere des Films erfolgte vor den Augen der anwesenden Mitglieder. „Ihr habt die Arbeit des Fördervereins sehr gut ins Bild gebracht“, lobte Heyen-Strehlau und verteilte als Dankeschön Kinogutscheine an die jungen Filmemacher.



110 Familien, 50.000 gefahrene Kilometer

Angela Hebbelmann, die als Fall-Mangerin das Team der Sozialmedizinischen Nachsorge am Marien-Hospital leitet, berichtete von 110 betreuten Familien und mehr als 50.000 gefahrenen Kilometern für Hausbesuche im Jahr 2018. „Die Eltern sind sehr dankbar, dass sich diese Unterstützung etabliert hat“, betonte sie und sagte: „Wir hoffen, dass wir den großen Raum in Nord-West-Niedersachsen auch weiterhin bedienen können.“ In Oldenburg solle in Kürze eine eigene Nachsorge auf den Weg gebracht werden.

Renate Köhler sprach zum Projekt „Geschwisterkinder“, bei dem es um Kinder geht, die mit einem Bruder oder einer Schwester aufwachsen, die krank oder behindert sind. „Alle sechs Wochen trifft sich eine kleine Gruppe. Die Kinder können dann ganz unbefangen spielen und über ihre Probleme sprechen“, erläuterte Köhler. Für den Sommer sei ein spezieller „Geschwistertag“ geplant.

Rückblick auf die „Limonadenmädchen“

Rückblickend auf 2018 hob Heyen-Strehlau die „Limonadenmädchen“ hervor, die während der Sommerferien mit dem Verkauf von Limonade auf dem Papenburger Wochenmarkt Spenden für den Bunten Kreis gesammelt hatten. Insgesamt habe man im vergangenen Jahr eine Spendensumme von 22.000 Euro erhalten. Dieses Geld ging teilweise direkt in die betroffenen Familien oder wurde in den Bereichen Betreuung, Mobilität und Personal eingesetzt.

Reibungslos liefen die abschließenden Wahlen ab: Der Vorstand wurde einstimmig entlastet, Heyen-Strehlau auf zwei Jahre wiedergewählt. Der scheidende Kassenwart Achim Akkermann wurde durch Christiane Schlereth ersetzt. Deren Posten als Beisitzerin übernimmt in Zukunft Heike Hügle.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde angeregt, die Facebook-Präsenz des FV aktiver mit Inhalten zu füllen. Die Aufgabe soll in Zukunft auf mehrere Schultern verteilt werden. Zudem wurde der Vorschlag eingebracht, dass jedes Mitglied sich als Ziel setzen sollte, bis zum kommenden Jahr ein weiteres Mitglied zu gewinnen.