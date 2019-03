Zur Papenburger Hundefreilauffläche: Kein Areal für Anarchie

Papenburg. Die Schaffung einer Hundefreilauffläche für Papenburg ist überfällig. Ein Kommentar.

Was lange währt, wird nun endlich gut. Seit Jahren warten Hundefreunde in Papenburg auf eine Freilauffläche für ihre Vierbeiner. Nun wird sie im Volkspark Bokel Wirklichkeit.

Warum es aber in Papenburg im Gegensatz zu vielen anderen Städten eine solche Fläche erst jetzt gibt und die Initiatoren dicke Bretter bohren mussten, erscheint wenig nachvollziehbar. So hatte es unter anderem geheißen, dass sich keine geeignete Fläche finden lasse – und das bei 112 Quadratkilometer Stadtgebiet, das längst nicht überall städtisch geprägt ist. Klingt fadenscheinig, vorgeschoben und wenig lösungsorientiert.

Schon 2013 hatte der Rat das Anliegen an den Präventionsausschuss übergeben. Passiert ist lange Zeit nichts. Das war schlecht. Wenn Politik Vertrauen schaffen und pflegen will, muss sie verlässlich sein – nicht nur gegenüber Hundehaltern, von denen es allein in Papenburg rund 2500 gibt.

Die Freilauffläche bietet Gelegenheit, dass Hundefreunde ihre Lieblinge auch während der Brut- und Setzzeit artgerecht und ohne Leinenzwang herumstromern lassen können. Frei heißt aber nicht unkontrolliert. Der ungehinderte Auslauf entbindet Hundehalter nicht von der Verantwortung für ihre Vierbeiner. Das Gelände ist kein Areal für Anarchie – weder, was den Umgang der Hunde untereinander noch die Pflege der Fläche betrifft.